06 марта 2026 в 11:43

Уролог опроверг распространенный миф о раке простаты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Секс действительно полезен для репродуктивного здоровья мужчин, однако он вовсе не становится защитой от рака предстательной железы, заявил Lenta.ru онколог-уролог Дмитрий Журавский. По его словам, подобные утверждения основаны лишь на гипотезах и ограниченных наблюдениях, а не на достоверных научных данных.

На развитие рака предстательной железы в большей степени влияют возраст, наследственность, гормональный фон, образ жизни и наличие хронических воспалений. Основным фактором риска остается возраст, поэтому регулярные обследования необходимо начинать после 45 лет, — напомнил Журавский.

По его мнению, лучшими мерами профилактики этого заболевания станут соблюдение здорового образа жизни и постоянный медицинский контроль. В частности, чтобы снизить риск развития рака простаты, нужно отказаться от курения, избегать стресса, придерживаться сбалансированного питания и больше двигаться, заключил врач.

Ранее врач-онколог Аслан Загаштоков заявил, что рак простаты имеет тенденцию к метастазированию в позвоночник и печень. По его словам, заболевание очень часто поражает кости.

