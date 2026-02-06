Зимняя Олимпиада — 2026
Врач раскрыл, можно ли заразиться сифилисом через продукты

Врач Ворожейкин: теоретически сифилисом можно заразиться через продукты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Теоретически сифилисом можно заразиться через продукты, на которых остались выделения больного человека, заявил 360.ru дерматовенеролог Павел Ворожейкин. При этом, как рассказал врач, на практике он не встречал подобных случаев. Он уточнил, что работники в сфере производства, хранения, транспортировки и продажи продуктов осуществляют особый контроль за товаром, в том числе проверку на сифилис.

Можно заразиться, если на продукты попали выделения больного человека. Однако это возможно при ряде условий. Для этого на продукте должно быть определенное количество бактерий — возбудителей сифилиса. Кроме того, заражение возможно, если прошло менее 12 часов после контакта больного с едой — именно столько возбудитель может находиться во внешней среде. Вдобавок к этому у употребляющего продукт должны быть дефекты слизистой полости рта. На практике я таких случаев не знаю, — отметил Ворожейкин.

Он напомнил, что сифилис передается тремя путями: контактным, трансплацентарным — от матери к плоду, а также транфузионным — при переливании крови от больного донора. В первом варианте выделяют половой и бытовой способы заражения — они наиболее распространены, предупредил врач.

Ранее уролог Аслан Асадов заявил, что риск инфицирования сифилисом существует не только при половых контактах, но и при поцелуях. По его словам, зачастую люди не подозревают, что они могут быть носителями заболевания.

