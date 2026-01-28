Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Трамп оскорбил протестующих против него людей

Трамп посчитал протестующих против него в Айове проплаченными мятежниками

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Президент США Дональд Трамп резко осудил людей, вышедших в штате Айова на акции протеста против него. В своей речи американский лидер использовал оскорбительные и обвинительные формулировки в адрес демонстрантов, назвав их «придурками» и «мятежниками», сообщает пул журналистов Белого дома.

Выступая перед сторонниками, Трамп заявил, что протестующие являются не самостоятельными активистами, а «проплаченными агитаторами». Он пошел еще дальше, назвав некоторых из них «проплаченными мятежниками», намекая на организацию протестов политическими оппонентами.

Вы же знаете, что они проплаченные агитаторы. В самом деле, в некоторых случаях они являются проплаченными мятежниками, — заявил Трамп.

Президент США также использовал в отношении демонстрантов такие уничижительные эпитеты, как «придурки» и «безумцы». Подобная риторика характерна для стиля Трампа, который часто атакует критиков и оппонентов с помощью резких, иногда оскорбительных высказываний, стремясь дискредитировать их в глазах своей электоральной базы.

Ранее Трамп на встрече в Айове сделал резкое заявление о будущем страны в случае победы на выборах в 2028 году губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. По его мнению, это приведет к катастрофическим последствиям для Соединенных Штатов.

