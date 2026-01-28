Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 04:13

«Венесуэла на стероидах»: Трамп предсказал незавидное будущее США

Трамп предупредил, что победа губернатора Калифорнии на выборах уничтожит США

Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Айове сделал резкое заявление о будущем страны в случае победы на выборах в 2028 году губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. По его мнению, это приведет к катастрофическим последствиям для Соединенных Штатах.

Трамп напомнил, что еще на прошлых президентских выборах предупреждал об опасных последствия победы Камалы Хррис. Но, по его словам, Гэвин Ньюсом еще хуже. Республиканец подчеркнул, что его оппонент уже разрушил Калифорнию.

Если они победят, если победит эта группа, эта идеология, то вы получите Венесуэлу на стероидах. Я говорю это уже много лет. И знаете что? Они разрушат нашу страну, — предупредил Трамп избирателей.

Ранее Дональд Трамп в ходе выступления перед единомышленникам в Айове вновь обратил внимание на необычный аксессуар президента Франции. Поводом для новых язвительных комментариев стали солнцезащитные очки, в которых Эммануэль Макрон появился на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

До этого сообщалось, что в Белом доме появился снимок президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Фото, сделанное во время саммита на Аляске, теперь висит в вестибюле, соединяющем Западное крыло президентской резиденции с жилыми покоями. Интересно, что прямо под ним размещен личный снимок Трампа с внучкой.

«Венесуэла на стероидах»: Трамп предсказал незавидное будущее США
