22 сентября 2025 в 04:21

«Я по тебе скучал»: чтец по губам раскрыла суть беседы Трампа и Маска

Daily Mail: Трамп заявил Маску, что скучал по нему и пообещал исправить ситуацию

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтец по губам Никола Хиклинг рассказала изданию Daily Mail, что на панихиде в память о консервативном активисте Чарли Кирке на арене State Farm Arena в Глендейле (Аризона) президент США Дональд Трамп призвал миллиардера Илона Маска наладить ситуацию между ними. Их краткая беседа, попавшая в объективы камер, вызвала большой интерес.

По словам Хиклинг, Трамп сначала спросил Маска о том, как у него дела. Затем американский лидер добавил, что слышал о желании бизнесмена с ним пообщаться. После этого в разговор вмешался президент UFC Дана Уайт, который находился вместе с ними в ложе.

Давай попробуем найти способ наладить ситуацию. Я скучал по тебе, — заявил президент.

Маск на предложение главы Белого дома ответил кивком. После этого миллиардер покинул ложу американского лидера.

Ранее сообщалось, что на панихиде по Чарли Кирку впервые публично встретились Трамп и Маск. После непродолжительной беседы бизнесмен и американский лидер обменялись рукопожатием. Это событие стало первым за долгое время взаимодействием бывших союзников на людях. После разговора Трамп на прощание по-дружески похлопал предпринимателя по спине, прежде чем тот покинул трибуну.

Илон Маск
Дональд Трамп
беседа
СМИ
