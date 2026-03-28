Крупнейший порт Омана «взял паузу» в работе по веской причине

Порт Салала в Омане приостановил работу после атаки беспилотника

Датская судоходная компания Maersk заявила о временном прекращении работы крупнейшего в Омане порта Салала после удара беспилотных летательных аппаратов. По данным телеканала Al Jazeera, в результате инцидента был поврежден терминальный кран, персонал порта экстренно эвакуировали.

Работа порта Салала в Омане приостановлена на 48 часов после атаки беспилотника, — подчеркнули в Maersk.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в порту Салала в результате атаки двух дронов. После этого последовало заявление иранских военных, в котором утверждалось, что Тегеран атаковал американский «военно-вспомогательный корабль» на «значительном расстоянии» от оманского порта.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Иран атаковал один из американских авианосцев сразу с 17 направлений. Республиканец уточнил, что речь идет о «самом большом авианосце в мире», но не назвал его. Глава государства также объяснил, что ночью с судна каждые 32 секунды взлетали самолеты.

