28 марта 2026 в 09:50

Озвучены последствия нового удара БПЛА по Оману

Один человек пострадал в результате удара дронов по порту в Омане

Один человек пострадал в оманском порту Салала в результате атаки двух беспилотников, передает государственное информагентство ONA со ссылкой на источник в силах безопасности страны. Ударом также поврежден портовый кран.

Порт Салала подвергся атаке двух беспилотников. В результате инцидента ранения средней тяжести получил иностранный рабочий, — говорится в сообщении.

Ранее после ракетного удара с территории Ирана в районе крупнейшей промышленной зоны Халифа в Абу-Даби вспыхнуло два пожара. Возгорания произошли в результате перехвата ракеты силами противовоздушной обороны. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место и начали тушение огня.

Кроме того, пресс-служба правительства ОАЭ сообщила, что из-за падения фрагментов ракет в Абу-Даби погибли два человека и еще трое получили ранения. Там добавили, что ударом повреждены несколько машин. Специалисты занимались устранением последствий происшествия.

Также беспилотные летательные аппараты нанесли удар по крупнейшему логистическому центру Армии обороны Израиля в Тель-Авиве. В Тегеране уточнили, что это подразделение отвечает за перевозку и обеспечение военной техники.

