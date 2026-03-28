Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 07:26

Два пожара вспыхнули в Абу-Даби после попадания иранской ракеты

Al Hadath: пожары возникли у крупнейшей промзоны Халифа в Абу-Даби после атаки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Два пожара возникли в районе крупнейшей промышленной зоны Халифа в Абу-Даби после ракетного удара, нанесенного с территории Ирана. По данным телеканала Al Hadath, возгорания стали следствием перехвата ракеты силами противовоздушной обороны.

Пожарные бригады оперативно прибыли на место и занимаются ликвидацией огня. Оба возгорания, как уточняется, произошли в результате работы ПВО, сбившей иранскую ракету. Информация о масштабах пожаров и возможных разрушениях пока не поступала.

Инцидент произошел на фоне продолжающейся военной кампании США и Израиля против Ирана, которая длится уже месяц. Тегеран наносит ответные удары по объектам в регионе, в том числе по территориям, где расположены американские военные базы и инфраструктура союзников.

Ранее сообщалось, что два человека погибли, трое пострадали в Абу-Даби из-за падения обломков ракет. Их личности устанавливаются полицейскими. Пресс-служба правительства эмирата добавила, что в результате атаки были повреждены несколько автомобилей, специалисты ликвидируют последствия инцидента. Отмечается, что в прошлый раз гибель человека в ОАЭ из-за ударов Ирана произошла 17 марта.

Абу-Даби
пожары
атаки
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-глава агентства Next Management Кейтс тесно общалась с Эпштейном
Украинские войска ударили БПЛА по Калужской области
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 марта: инфографика
Болезнь «косит» элиту ВСУ, «иллюзорные» войска: новости СВО к утру 28 марта
Атака дронов на Ярославль ночью 28 марта: смерть ребенка, последние новости
Кошатникам ответили, что поможет питомцам сбросить лишний вес
Над Россией сбили 155 беспилотников ВСУ за ночь
«Мало кто из них вернется»: политолог раскрыл, что ждет американцев в Иране
«Поджигателей войны огорчает»: Дмитриев — о продолжении диалога РФ и США
МВД раскрыло ключ к спасению при переходе по подозрительной ссылке
Поразили шесть БМП, орудия и живую силу ВСУ: успехи ВС РФ к утру 28 марта
Атака на промзону в Абу-Даби привела к пострадавшим
Арестованного после ДТП гольфиста отпустили через несколько часов
В Эстонии опровергли сообщения о «специальном разрешении» для дронов ВСУ
Два пожара вспыхнули в Абу-Даби после попадания иранской ракеты
Аэропорты Вашингтона парализовало из-за внезапного перерыва в диспетчерской
Диетолог развеяла миф о влиянии шоколада на фигуру
Россиянам назвали случаи, при которых их могут оставить без пенсии
США уличили в планах отправить на Ближний Восток еще один авианосец
Ростовская область подверглась ночной атаке украинской ракеты
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.