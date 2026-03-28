Два пожара вспыхнули в Абу-Даби после попадания иранской ракеты

Два пожара возникли в районе крупнейшей промышленной зоны Халифа в Абу-Даби после ракетного удара, нанесенного с территории Ирана. По данным телеканала Al Hadath, возгорания стали следствием перехвата ракеты силами противовоздушной обороны.

Пожарные бригады оперативно прибыли на место и занимаются ликвидацией огня. Оба возгорания, как уточняется, произошли в результате работы ПВО, сбившей иранскую ракету. Информация о масштабах пожаров и возможных разрушениях пока не поступала.

Инцидент произошел на фоне продолжающейся военной кампании США и Израиля против Ирана, которая длится уже месяц. Тегеран наносит ответные удары по объектам в регионе, в том числе по территориям, где расположены американские военные базы и инфраструктура союзников.

Ранее сообщалось, что два человека погибли, трое пострадали в Абу-Даби из-за падения обломков ракет. Их личности устанавливаются полицейскими. Пресс-служба правительства эмирата добавила, что в результате атаки были повреждены несколько автомобилей, специалисты ликвидируют последствия инцидента. Отмечается, что в прошлый раз гибель человека в ОАЭ из-за ударов Ирана произошла 17 марта.