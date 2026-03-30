Спасший ребенка в Подмосковье мужчина отверг предложение матери малыша

Мужчина по имени Альфред, который спас выпавшего из окна ребенка в Подмосковье, сообщил, что не может стать крестным из-за веры, пишет RT. Он рассказал журналистам, что исповедует ислам. В то же время мужчина сообщил, что хотел бы поддерживать контакты с семьей, так как успел привязаться к мальчику.

Мне, конечно, приятны такие слова. Это дорогого стоит. Он ведь у меня сидел на руках и не слезал даже, когда мама прибежала. Я тоже в каком-то смысле проникся к этому ребенку, — сказал он.

Ранее неравнодушные прохожие в Подмосковье спасли ребенка, который упал из окна на козырек дома. Один из мужчин забрался на козырек и передал малыша другому очевидцу, который подхватил его внизу.

До этого школьник выпал из окна 21-го этажа гостиницы «Вега Измайлово» на востоке Москвы. Юноша приехал в столицу, чтобы принять участие в олимпиаде по информатике для одиннадцатиклассников. Предварительно, мальчик погиб на месте.