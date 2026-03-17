17 марта 2026 в 11:35

«Карамельная девочка» — торт, который покоряет простотой. Всего три компонента для теста и волшебный крем

Есть десерты, которые возвращают нас в беззаботное детство, к бабушкиному столу и чашке ароматного чая. Торт «Карамельная девочка» — именно из этой категории.

Что понадобится

Для коржей: яйца куриные — 2 шт., сгущенное молоко вареное — 1 банка (380 г), масло сливочное — 100 г, мука пшеничная в/с — 200 г, разрыхлитель теста — 10 г. Для карамели и крема: сахар — 150 г, вода — 2 ст. л., сливки для взбивания (33%) — 300 мл.

Как я его готовлю

Подготовим коржи. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Масло растапливаем и даем немного остыть. В глубокой миске яйца соединяем с вареной сгущенкой и взбиваем миксером до однородности и легкого посветления массы. Вливаем остывшее растопленное масло и снова перемешиваем. Просеиваем муку с разрыхлителем и порционно вводим в жидкую основу, каждый раз тщательно вымешивая. В итоге получается гладкое вязкое тесто, по густоте напоминающее тесто для оладий. Даем ему отдохнуть 5–10 минут.

Духовку разогреваем до 200°C с конвекцией или до 180°C без нее. На противень, застеленный пергаментом, ставим разъемное кольцо диаметром 20–22 см. Внутрь выкладываем примерно 3 ст. л. теста, аккуратно распределяем его по дну, снимаем кольцо и разравниваем поверхность силиконовой лопаткой или ножом, чтобы получился ровный круг толщиной около 3–4 мм. Выпекаем корж 5–7 минут — он хорошо поднимется, станет темно-золотистым и будет пружинить при нажатии. Горячий корж сразу переворачиваем на тарелку, снимаем пергамент и, пока он мягкий, используя то же кольцо как трафарет, обрезаем ножом неровные края. Обрезки сохраняем. Таким же образом выпекаем все коржи (получится 6–8 штук) и остужаем их по отдельности на решетке.

Готовим карамельный крем. Для карамели сливки слегка подогреваем. В сотейнике смешиваем сахар и воду, ставим на средний огонь. Не перемешивая, варим сироп, лишь покачивая сотейник, до полного растворения сахара и получения красивого янтарного оттенка. Снимаем с огня и очень осторожно, тонкой струйкой, вливаем теплые сливки — масса будет сильно бурлить. Интенсивно размешиваем венчиком до получения однородной гладкой карамели. Возвращаем на минимальный огонь и, помешивая, прогреваем еще 1 минуту. Снимаем, полностью остужаем. Холодные сливки для крема взбиваем миксером до устойчивых, но нежных пиков. Продолжая взбивать на средней скорости, постепенно вливаем остывшую карамель. Взбиваем до полной однородности и пышности. Крем накрываем и убираем в холодильник минимум на 1 час для стабилизации.

На сервировочное блюдо кладем корж, вокруг устанавливаем кулинарное кольцо, проложив его стенки ацетатной пленкой для ровных боков. Равномерно распределяем часть крема. Накрываем следующим коржом и повторяем, пока не используем все коржи, оставив один и немного крема для украшения. Собранный торт убираем в холодильник на ночь. Перед подачей снимаем кольцо и пленку. Бока и верх торта смазываем оставшимся кремом. Обрезки от коржей и один целый корж измельчаем в мелкую крошку в блендере или с помощью скалки и обильно обсыпаем ею торт со всех сторон.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Этот пряный рулет с маком и медом — секрет идеального чаепития. Душистый перец дает аромат, который сводит с ума
Общество
Этот пряный рулет с маком и медом — секрет идеального чаепития. Душистый перец дает аромат, который сводит с ума
Эти мадленки — билет в Париж, не выходя с кухни. Нежное печенье-ракушка с тропической кислинкой
Общество
Эти мадленки — билет в Париж, не выходя с кухни. Нежное печенье-ракушка с тропической кислинкой
Мастер-класс по дрожжевому тесту: превращаем простые ингредиенты в идеальные сосиски в тесте
Общество
Мастер-класс по дрожжевому тесту: превращаем простые ингредиенты в идеальные сосиски в тесте
Беру молоко, яйца и сахар — за 35 минут готовлю воздушный пудинг с карамелью: нежнее суфле и проще торта
Общество
Беру молоко, яйца и сахар — за 35 минут готовлю воздушный пудинг с карамелью: нежнее суфле и проще торта
Домашнее печенье «Рафаэлло»: нежнее и вкуснее конфет, а готовится проще простого. Всего 4 ингредиента
Общество
Домашнее печенье «Рафаэлло»: нежнее и вкуснее конфет, а готовится проще простого. Всего 4 ингредиента
Дмитрий Демичев
Украине представили финальные условия для вступления в Евросоюз
Путин раскрыл, от чего во многом зависит технологическое лидерство России
«Будут выжигать все»: политолог указал на риски планов США по острову Харк
Доллар побил октябрьский рекорд
«Ничего криминального»: Тарасова об уходе фигуристов Плющенко к Тутберидзе
В Иране высмеяли планы Трампа по избранию нового лидера республики
В Иране заявили о военном положении в Ормузском проливе
Еще одна страна заинтересовалась покупкой российской нефти
Раскрыта причина распространения заболеваний скота под Новосибирском
«Останется на совести каждого»: Рудковская об уходе Сарновских от Плющенко
Стоматолог назвал серьезные последствия потери всего одного зуба
Пели гимн на весь аэропорт: яркие фото встречи российских паралимпийцев
Столкновение УАЗа и самосвала на производстве привело к массовой трагедии
В Венгрии предложили радикальный шаг по России
«В носу подростка вырос зуб»: московские врачи провели уникальную операцию
Чемпион Бугаев рассказал об отношениях между соперниками на Паралимпиаде
Убит лидер иранского народного ополчения
«Искандер» разнес авиабазу с F-16, Харьков погас: удары по Украине 17 марта
«Плевок» Солнца обернулся масштабной магнитной бурей
Венгрия добилась принятия иска против антироссийского запрета ЕС
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

