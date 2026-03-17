«Карамельная девочка» — торт, который покоряет простотой. Всего три компонента для теста и волшебный крем

Есть десерты, которые возвращают нас в беззаботное детство, к бабушкиному столу и чашке ароматного чая. Торт «Карамельная девочка» — именно из этой категории.

Что понадобится

Для коржей: яйца куриные — 2 шт., сгущенное молоко вареное — 1 банка (380 г), масло сливочное — 100 г, мука пшеничная в/с — 200 г, разрыхлитель теста — 10 г. Для карамели и крема: сахар — 150 г, вода — 2 ст. л., сливки для взбивания (33%) — 300 мл.

Как я его готовлю

Подготовим коржи. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Масло растапливаем и даем немного остыть. В глубокой миске яйца соединяем с вареной сгущенкой и взбиваем миксером до однородности и легкого посветления массы. Вливаем остывшее растопленное масло и снова перемешиваем. Просеиваем муку с разрыхлителем и порционно вводим в жидкую основу, каждый раз тщательно вымешивая. В итоге получается гладкое вязкое тесто, по густоте напоминающее тесто для оладий. Даем ему отдохнуть 5–10 минут.

Духовку разогреваем до 200°C с конвекцией или до 180°C без нее. На противень, застеленный пергаментом, ставим разъемное кольцо диаметром 20–22 см. Внутрь выкладываем примерно 3 ст. л. теста, аккуратно распределяем его по дну, снимаем кольцо и разравниваем поверхность силиконовой лопаткой или ножом, чтобы получился ровный круг толщиной около 3–4 мм. Выпекаем корж 5–7 минут — он хорошо поднимется, станет темно-золотистым и будет пружинить при нажатии. Горячий корж сразу переворачиваем на тарелку, снимаем пергамент и, пока он мягкий, используя то же кольцо как трафарет, обрезаем ножом неровные края. Обрезки сохраняем. Таким же образом выпекаем все коржи (получится 6–8 штук) и остужаем их по отдельности на решетке.

Готовим карамельный крем. Для карамели сливки слегка подогреваем. В сотейнике смешиваем сахар и воду, ставим на средний огонь. Не перемешивая, варим сироп, лишь покачивая сотейник, до полного растворения сахара и получения красивого янтарного оттенка. Снимаем с огня и очень осторожно, тонкой струйкой, вливаем теплые сливки — масса будет сильно бурлить. Интенсивно размешиваем венчиком до получения однородной гладкой карамели. Возвращаем на минимальный огонь и, помешивая, прогреваем еще 1 минуту. Снимаем, полностью остужаем. Холодные сливки для крема взбиваем миксером до устойчивых, но нежных пиков. Продолжая взбивать на средней скорости, постепенно вливаем остывшую карамель. Взбиваем до полной однородности и пышности. Крем накрываем и убираем в холодильник минимум на 1 час для стабилизации.

На сервировочное блюдо кладем корж, вокруг устанавливаем кулинарное кольцо, проложив его стенки ацетатной пленкой для ровных боков. Равномерно распределяем часть крема. Накрываем следующим коржом и повторяем, пока не используем все коржи, оставив один и немного крема для украшения. Собранный торт убираем в холодильник на ночь. Перед подачей снимаем кольцо и пленку. Бока и верх торта смазываем оставшимся кремом. Обрезки от коржей и один целый корж измельчаем в мелкую крошку в блендере или с помощью скалки и обильно обсыпаем ею торт со всех сторон.

