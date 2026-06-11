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11 июня 2026 в 14:37

Секрет вкуснейших пирожков с яйцом, о котором молчат кулинарные книги

Фото: D-NEWS.ru
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Бабушкин рецепт в современном исполнении: без опары, без танцев с бубнами, но с тем самым вкусом из детства.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 500 г, кефир 2,5% — 250 мл, масло сливочное (в тесто) — 150 г, яйцо куриное (белок) — 1 шт., сахар-песок — 50 г, дрожжи сухие — 11 г, соль — 1 ч. л., яйцо куриное (для начинки) — 6 шт., лук зеленый — 100 г, масло сливочное (для начинки) — 20 г, соль и перец — по вкусу, молоко — 2 ст. л., масло растительное — 1 ст. л., яйцо куриное (желток) — 1 шт.

Как готовлю

Сначала я достаю кефир из холодильника за час, он должен быть комнатной температуры — иначе дрожжи не проснутся. Растапливаю 150 г масла, даю остыть, смешиваю его с сахаром, пока тот не растворится. Соединяю кефир, взбитый с солью белок и масляную смесь, затем постепенно всыпаю просеянную с дрожжами муку. Замешиваю мягкое тесто — и сразу убираю его в холодильник на 3 часа.

Тем временем варю яйца вкрутую, рублю их с зеленым луком, солю, перчу и добавляю 20 г мягкого масла для сочности. Через 3 часа достаю тесто, делю на кусочки, раскатываю, кладу начинку и защипываю. Укладываю пирожки на противень, даю им постоять 15 минут, смазываю смесью молока, желтка и растительного масла. Пеку 25 минут при 180 градусах, пока верх не станет румяным и глянцевым.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Все гениально и просто: замесил на кефире, убрал в холодильник и забыл. А наутро достал — тесто послушное, не липнет, пирожки получились румяные и пушистые. Начинка из яйца с зеленым луком оказалась сочной, но не мокрой — секрет в том, чтобы лук слегка припустить. Идеально к чаю!

Проверено редакцией
Общество
рецепты
тесто
пирожки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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