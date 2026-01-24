Салат с крабовыми палочками за 15 минут: рецепт от стамбульских поваров

Этот яркий салат покорил Стамбул несколько лет назад и быстро разлетелся по домашним кухням Турции. Главная фишка — обжаренные во фритюре крабовые палочки, которые становятся хрустящими снаружи и нежными внутри. Сочетание с гранатовыми зернами создает неожиданный контраст вкусов.

Разморозьте крабовые палочки (200 г) и нарежьте кусочками по 3-4 см. Разогрейте масло (растительное, для фритюра — 300 мл) до 180 °C и обжарьте палочки 2 минуты до золотистой корочки. Выложите на бумажное полотенце. Ветчину (150 г) и огурцы (свежие — 2 шт.) нарежьте соломкой, капусту (пекинскую — 300 г) нашинкуйте тонко.

Для заправки смешайте йогурт (натуральный — 150 г) с давленым чесноком (2 зубчика) и лимонным соком (1 ст. л.). Соедините все компоненты, добавьте гранатовые зерна (100 г). Турецкий салат с крабовыми палочками и ветчиной подавайте сразу, пока хрустящая корочка не размокла.

Этот необычный турецкий салат с крабовыми палочками и ветчиной станет звездой любого застолья. Гранатовые зерна добавляют не только кислинку, но и создают красивый визуальный эффект, а хрустящие крабовые палочки удивят даже искушенных гурманов.

Калорийность на 100 г: 137 ккал.

БЖУ: 3,57/11,42/4,49.

