24 января 2026 в 17:52

«Это очень хорошо»: Журова о недопуске россиян к церемонии открытия ОИ

Журова: атлеты России лучше подготовятся к стартам ОИ, не участвуя в открытии

Решение МОК не допускать нейтральных атлетов к церемонии открытия Игр 2026 года поможет российским спортсменам спокойнее готовиться к соревнованиям, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, идти без флага и гимна бессмысленно.

Я бы сказала, что это даже очень хорошо. Лучше ребята будут спокойно тренироваться и готовиться. Так что МОК даже правильно сделал, что не допустил, — сказала она.

Журова добавила, что многие спортсмены и сами избегают церемоний открытия, чтобы не подорвать форму перед стартами. Депутат вспомнила, как на ее первой Олимпиаде в Норвегии при –25 °C участники долго ждали выхода и многие заболели. По ее мнению, смотреть церемонию по телевизору гораздо лучше.

Ранее в Международном олимпийском комитете сообщили, что полностью доверяют итальянским властям в вопросах безопасности для россиян на предстоящих Играх. Организация пояснила, что местные власти заверили в своей готовности обеспечить самые строгие меры защиты.

