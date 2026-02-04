Финских хоккеисток одолела инфекция в преддверии старта Олимпийских игр Четыре финские хоккеистки заразились норовирусом перед стартом Олимпийских игр

Перед началом Олимпийских игр в Италии у четырех хоккеисток сборной Финляндии обнаружили норовирусную инфекцию, передает Iltalehti. Вспышка заболевания произошла вечером 3 февраля.

Больные и их соседки по комнате находятся в изоляции в своих комнатах в Олимпийской деревне. Все объекты, связанные с командами, включая ледовую арену, подвергаются дезинфекции для предотвращения распространения заболевания.

Самое главное, что состояние пострадавших взято под контроль. Норовирус представляет собой проблему в том смысле, что его источник обычно трудно отследить. Он может передаваться через пищу, поверхности или воздух, — рассказала врач команды Маарит Валтонен.

