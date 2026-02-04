Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 19:33

Финских хоккеисток одолела инфекция в преддверии старта Олимпийских игр

Четыре финские хоккеистки заразились норовирусом перед стартом Олимпийских игр

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Перед началом Олимпийских игр в Италии у четырех хоккеисток сборной Финляндии обнаружили норовирусную инфекцию, передает Iltalehti. Вспышка заболевания произошла вечером 3 февраля.

Больные и их соседки по комнате находятся в изоляции в своих комнатах в Олимпийской деревне. Все объекты, связанные с командами, включая ледовую арену, подвергаются дезинфекции для предотвращения распространения заболевания.

Самое главное, что состояние пострадавших взято под контроль. Норовирус представляет собой проблему в том смысле, что его источник обычно трудно отследить. Он может передаваться через пищу, поверхности или воздух, — рассказала врач команды Маарит Валтонен.

Ранее сообщалось, что российский форвард Никита Кучеров стал лучшим игроком января в НХЛ. В 13 матчах он набрал 31 очко: 9 голов и 22 результативные передачи. Вторую звезду получил чешский форвард «Бостона» Давид Пастрняк, третьей звездой стал канадский защитник «Эдмонтона» Эван Бушар. Кучеров демонстрирует выдающиеся результаты, продолжая вносить значительный вклад в успехи своей команды.

