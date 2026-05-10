10 мая 2026 в 17:16

Открываешь окна настежь — и сам зовешь пыль в дом: хитрая привычка сократит уборку вдвое

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кажется, что пыль появляется из ниоткуда: только убрались — и снова слой на мебели. Дело часто не в средствах и не в пылесосе, а в одной привычке. Чуть меняем подход — и чистота держится заметно дольше.

Главная ошибка — проветривание «нараспашку». Вместе со свежим воздухом в квартиру летит уличная пыль, которая тут же оседает на всех поверхностях. Гораздо лучше открывать окна ненадолго, короткими проветриваниями.

Важно и время. Утром и вечером в воздухе больше частиц из-за транспорта. Оптимально проветривать днем, когда улица «спокойнее» и пыли меньше.

Еще момент — сквозняки. Если открыть окна с разных сторон, потоки поднимают уже осевшую пыль и разносят ее по комнатам. Лучше проветривать по очереди, без сильного движения воздуха.

Не забывайте про текстиль. Шторы, ковры и пледы собирают пыль и возвращают ее обратно. Регулярная стирка и встряхивание помогают держать ситуацию под контролем.

Полностью избавиться от пыли не получится, но можно заметно сократить ее количество. И тогда уборка перестанет быть ежедневной гонкой.

Ранее сообщалось, что натяжной потолок сразу делает комнату аккуратной и современной, но со временем на нем все равно оседает пыль и появляются пятна. Многие боятся его мыть, чтобы не испортить полотно и не оставить разводы.

Проверено редакцией
Общество
советы
окна
домохозяйства
Марина Макарова
