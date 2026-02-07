Чистый потолок без разводов и риска: как опытные хозяйки моют натяжные потолки и сохраняют идеальный вид годами

Натяжной потолок сразу делает комнату аккуратной и современной, но со временем на нем все равно оседает пыль и появляются пятна. Многие боятся его мыть, чтобы не испортить полотно и не оставить разводы. На самом деле есть простой и безопасный способ, проверенный не одной хозяйкой.

Главное правило — никакой агрессивной химии и жестких инструментов. Для очистки лучше всего подходит теплый мыльный раствор из детского или хозяйственного мыла. Он мягко убирает загрязнения и не повреждает поверхность. Также можно использовать специальные средства для натяжных потолков, но обычного мыла чаще всего вполне достаточно. Мыть потолок нужно мягкой губкой или салфеткой из микрофибры, без нажима. Для высоких потолков удобно взять швабру с мягкой насадкой.

Движения делайте плавные, круговые, постепенно переходя от угла к центру. После влажной уборки потолок обязательно протирают сухой тканью — именно этот шаг помогает избежать разводов. При жирных пятнах можно добавить в воду 1 столовую ложку нашатырного спирта на литр воды. А вот ацетон, хлор и пар использовать нельзя — они портят полотно и приводят к деформации.

