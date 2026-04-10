10 апреля 2026 в 09:02

Выжившие в Кувейте американские военные обвинили главу Пентагона во лжи

Американские военнослужащие, выжившие при атаке Ирана на базу в Кувейте, выступили с опровержением официальной версии Пентагона, сообщает телеканал CBS. Бойцы оспорили слова главы ведомства Пита Хегсета о том, что беспилотник якобы просто «проскользнул» мимо систем защиты.

Утверждение о том, что «один из них чудом избежал гибели», — ложь. Я хочу, чтобы люди знали, что подразделение было не готово к самообороне. Это не была укрепленная позиция, — заявил каналу один из военных.

В результате нападения погибли шестеро военных, а более двадцати получили ранения различной степени тяжести. Один из выживших на условиях анонимности заявил, что позиция подразделения не была укреплена должным образом вопреки заявлениям руководства.

Ранее Хегсет обратился к Ирану и заявил, что США либо получат обогащенный уран от Ирана добровольно, либо при необходимости вывезут его силой. Глава Пентагона напомнил, что подобную позицию уже излагал американский президент Дональд Трамп.

До этого стало известно, что демократы хотят добиться отставки Хегсета, утверждает портал Axios. Статью об импичменте министра в Конгресс намерен подать представитель партии от штата Аризона Яссамин Ансари.

США
армия США
Пентагон
Кувейт
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

