Сорос гадит: Дуров нашел виновного в бедах Telegram — а как на самом деле?

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил власти Евросоюза, а также финансируемые американским миллиардером Джорджем Соросом СМИ и НКО в организованной кампании по дискредитации платформы. По его мнению, они продвигают тезис об «опасности» мессенджера — чтобы «протащить законы о тотальной слежке и цензуре». Почему не меньшую, а то и большую опасность для Telegram представляет сам Дуров, читайте в колонке для NEWS.ru обозревателя Александра Чаусова.

Где ключи, Паша?

Павел Дуров обвинил Евросоюз в попытках оправдать через подконтрольные СМИ и организации усиление слежки и цензуры в интернете. В своем канале он отметил, что финансируемая Джорджем Соросом структура AI Forensics работает на Еврокомиссию и ставит мессенджер в негативный контекст.

«AI Forensics, финансируемая Соросом организация, работающая на Еврокомиссию, утверждает, что Telegram является проблемой, потому что люди могут обсуждать контент из других социальных сетей в приватных Telegram-группах», — написал Дуров.

Между тем в самом мессенджере задают любопытные вопросы самому Дурову. И они позволяют взглянуть на ситуацию с новой — уже политической — точки зрения.

Павел Дуров возле здания суда после третьего допроса по существу в Париже в 2025 году Фото: Евгений Полойко/РИА Новости

Например, журналистка Диана Панченко в своем Telegram-канале пишет:

«Дуров — человек, от чьего сервиса зависит связь по обе стороны крупнейшей войны со времен Второй мировой, — решил слетать с девушкой на частном самолете поужинать в Париж. Где его арестовали. Разговоры про то, что у него нет ключей шифрования, что его просто так задержали, просто так отпустили... не все в это поверят».

Панченко справедливо замечает, что теперь государства, в которых Telegram стал критической частью коммуникации, вынуждены задаваться приземленными вопросами — например, куда основатель приложения может полететь в следующий раз, в какой стране его снова задержат и кому он может отдать ключи от шифрования.

«Целые страны не хотят зависеть от маршрутов одного богатого, темпераментного парня и его внезапных романтических импульсов», — приходит к выводу журналистка.

Если кто-то забыл, то Дуров действительно был арестован в Париже в августе 2024 года. Местные правоохранительные органы заподозрили разработчика в соучастии в незаконном обороте запрещенных веществ, терроризме, мошенничестве, преступлениях против детей и других правонарушениях. Следствие отмечало, что сообщества и чаты, участники которых были уличены в преступной деятельности, не модерировались и не блокировались командой Telegram, а сам Дуров не спешил выходить на контакт с французской полицией.

Создателю платформы светило 20 лет тюрьмы. Правда, уже вскоре он был отпущен под залог в €5 млн с условием пребывания под судебным надзором. А 13 ноября 2025 года власти Франции сняли с Дурова все ограничения на выезд из страны — по факту дело было закрыто.

Российские официальные лица уже тогда говорили о явном политическом следе в этой истории. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что основатель Telegram «слишком привержен идеалам свободы» и не слушал «советов Запада про модерацию своего детища».

Где и как блокируют Telegram

Telegram ограничивают или блокируют не только в России — это ни для кого не секрет. Правда, когда заходит речь о таких прецедентах, то вспоминаются в основном Иран или Северная Корея, где вообще свой уникальный национальный интернет «Кванмен».

Но, например, в Южной Корее осенью 2024 года началось расследование по факту «подстрекательства к насилию» на платформе Дурова с перспективой ограничения работы мессенджера. В Объединенных Арабских Эмиратах перебои в работе Telegram начались еще в 2018 году. В Италии вопрос о блокировке мессенджера поднимался в 2020 году, а отдельные каналы блокировались по запросу властей в 2021-м и позже. Индия, Таиланд, Пакистан, Индонезия и Вьетнам в разное время заблокировали Telegram. Иными словами, разброс здесь идет не по категориям условного Запада и стран мирового большинства, а по несколько иным критериям.

Деятельность Дурова у многих не вызывает доверия, на что обратила внимание и журналист Панченко. Можно сколько угодно говорить, что есть технические обзоры и гайды, анализ внутренней структуры мессенджера. За все годы его работы критических уязвимостей и «бэкдоров» в этих документах не фигурировало. Но это узкоспециальная литература с кучей умных «технарских» терминов, которые понимают далеко не все.

Куда нагляднее для общества тот факт, что человека, арестованного по обвинениям, за которые маячило 20 лет тюрьмы, отпустили буквально через несколько дней. К слову, во Франции госслужащим запрещено пользоваться мессенджером Дурова в рабочих целях с 1 сентября 2025 года. И это тоже дает почву для определенных размышлений.

«Дуров не идет на контакт»

Еще один важнейший момент — та самая формулировка, которая звучит из уст как российских, так и иностранных чиновников: «Дуров не идет на контакт».

Понятно, что идеалы свободы, защиты и неприкосновенности частной информации — это хорошо. Но это не отменяет ответственности: почему нельзя оперативно блокировать и зачищать «под ноль» разного рода террористов, извращенцев и мошенников? Вряд ли такие точечные «блоки» кому-то навредят. Если вспоминать классику, то «свобода размахивать руками заканчивается у кончика носа другого человека».

В целом называть Telegram просто мессенджером уже давно некорректно. Это одна из крупнейших в мире цифровых экосистем, мощнейшая информационная машина глобального масштаба. И какой бы идеализм ни звучал в словах ее создателя, государства будут систематически прилагать усилия, чтобы этот ресурс контролировать. Или ограничивать, а то и просто отсекать от него население, если с контролем не выйдет.

Дуров этого то ли не понимает, то ли очень убедительно притворяется, на самом деле просто выводя на конфликты отдельные государства. Зачем? Хотя бы для рекламы и завоевания новой аудитории. Однако это может привлечь весьма своеобразных пользователей с очень интересными идеологическими убеждениями. И как с ними будет работать администрация площадки, которая и прежде не сильно беспокоилась о безопасности юзеров, — это самый интересный вопрос.

