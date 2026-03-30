30 марта 2026 в 21:00

Telegram решили разблокировать в России? Последние новости, инсайды

Работа Telegram в России может быть восстановлена, заявил член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Ионов. По его мнению, администрация мессенджера понимает обоснованность требований российских властей и высока вероятность, что они будут выполнены. Ранее сервису предрекали полную блокировку с 1 апреля. Действительно ли Telegram снова заработает в РФ, как реагирует основатель Telegram Павел Дуров — в материале NEWS.ru.

Может ли Telegram вновь заработать в России

Опыт общения властей России с Дуровым за последние годы был не слишком удачным, поэтому Роскомнадзору пришлось идти на блокировку мессенджера, заявила NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким.

«Но когда владельцы и топ-менеджмент платформ, особенно иностранных, идут на переговоры с российскими представителями, мы это только приветствуем», — отметила парламентарий.

По ее мнению, сейчас «идет битва за наших пользователей». Ким сообщила, что, по последним данным, около 150 миллионов русскоязычных людей ежедневно пользовались Telegram. Это, уточнила она, граждане РФ, а также те, кто приезжает в нашу страну.

«Для любой платформы такая аудитория — лакомый кусочек. Тем более что Дуров — выходец из нашей страны. Telegram задумывался как международный проект с достаточно четким русским акцентом. Очень важно, чтобы этот акцент прослеживался и в соблюдении российского законодательства», — подчеркнула Ким.

Депутат заключила, что если руководство Telegram «захочет сохранить дорогих и любимых российских пользователей», то оно выполнит выдвигаемые требования.

Коллега Ким, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко заявил, что сообщения о возможной отмене планов по замедлению и блокировке Telegram — это, скорее всего, информационный шум. Он раскритиковал Александра Ионова за его утверждения относительно будущего мессенджера в России.

«Вот человек, который что-то такое говорит, вот он точно ничего не знает. <...> У меня есть большие сомнения, что он что-то знает. <...> Вот когда выполнит Telegram все законы, надеюсь, все будет в порядке. Мы можем только надеяться, а точно никто не может знать, потому что центр принятия решений нам неизвестен. Но это точно не СПЧ», — сказал Ющенко.

В феврале 2026 года зампред профильного комитета Госдумы Олег Матвейчев утверждал, что между представителями России и руководством Telegram идут переговоры, однако содержание их он не раскрывал. Парламентарий лишь добавил, что «никто не желает закрытий ради закрытий».

«Когда технически будет найдено решение и компромисс, то все будут только рады. Важно, что компромиссы ищутся. Это хорошо», — высказался он.

Чего российские власти требуют от Telegram

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения против Telegram, объяснив это нежеланием мессенджера следовать российскому законодательству в части защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, экстремизму и терроризму. По данным ведомства, в мессенджере остаются доступными более 154 тысяч каналов с запрещенным контентом, в том числе около 18 тысяч экстремистских и террористических материалов.

Ключевые требования России к Telegram остаются прежними: «приземление» мессенджера в России (то есть создание юридического лица и хранение данных российских пользователей исключительно на территории РФ); удаление запрещенного контента и блокировка каналов и сервисов, которые занимаются нелегальной деятельностью (пропаганда экстремизма, терроризма, наем дропов для совершения криминальных и террористических акций); активное содействие российским властям в раскрытии преступлений.

Какой контент начал удалять Telegram

Тем временем, по статистике, приведенной администрацией Telegram, только в течение двух дней — 28 и 29 марта — в мессенджере были заблокированы более 150 тысяч каналов и групп с запрещенным контентом. Всего с начала 2026 года за нарушение правил сервиса модераторы ограничили доступ к 11,1 миллиона пабликов.

Судя по данным с официального сайта мессенджера, Telegram ежедневно блокирует от 60 до 90 тысяч каналов и групп. При этом темпы постоянно растут: по итогам 2025 года платформа ограничила доступ более чем к 44 миллионам сообществ. Это почти в 2,7 раза выше показателей 2024 года. Среди причин — распространение нелегального контента, вербовка для противоправных действий и работа «сервисов пробива» персональных данных.

Помимо этого, в администрации Telegram предполагают, что в течение 2026 года им удастся заблокировать почти 141 тысячу каналов, связанных с детской порнографией, и более 48 тысяч «террористически ангажированных» групп. Укладываются ли эти «чистки» в требования Роскомнадзора, не уточняется. Ранее депутаты Госдумы Андрей Свинцов и Олег Матвейчев заявляли, что уже с начала апреля Telegram в России будет полностью заблокирован.

Читайте также:

Реклама в Telegram запрещена или нет? Что сказали в ФАС и РКН, разъяснения

«У Дурова либеральный бзик»: Клименко о блокировке Telegram и WhatsApp в РФ

Как прожить в Москве, если отключили мобильный интернет: топ-5 лайфхаков

Что будет с интернетом в 2026 году: блокировки, замедления, Telegram, VPN

