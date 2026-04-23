23 апреля 2026 в 05:52

Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова

Во Франции отказались раскрыть данные об ордере на брата Павла Дурова

Павел Дуров Павел Дуров Фото: akorda.kz
Прокуратура Парижа отказалась подтвердить, действует ли ордер на арест Николая Дурова — брата основателя Telegram Павла Дурова во Франции, сообщили РИА Новости. На запрос журналистов в ведомстве ответили, что подобная информация не раскрывается.

Мы не разглашаем информацию о потенциальных ордерах, — ответили в прокуратуре на запрос.

Павел Дуров был задержан в Париже в августе 2024 года. После чего появилась информация в СМИ о возможных действиях французских властей в отношении руководителей мессенджера.

Как писало издание Politico, в марте 2025 года во Франции якобы был выдан ордер на розыск Павла Дурова. Такой же документ был выдан и на его брата, который является сооснователем мессенджера. Официального подтверждения информации со стороны французской прокуратуры на данный момент нет.

Ранее стало известно, что расследование во Франции включает более 10 обвинений, и по каждому из них предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы. Поводом стало решение Минюста США не помогать французской стороне в расследовании, связанном с платформой X, принадлежащей Илону Маску.

