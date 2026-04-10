Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 апреля 2026 в 09:23

Суд оставил бывшего вице-президента ассоциации «Оборонстрой» под стражей

Суд продлил арест экс‑чиновнице Ясаковой до 30 сентября 2026 года

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мещанский районный суд Москвы принял решение о продлении срока содержания под стражей Ирины Ясаковой, бывшего вице-президента ассоциации «Оборонстрой» и экс-депутата законодательного собрания Вологодской области, до 30 сентября 2026 года, передает РИА Новости. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Продлить срок содержания Ясаковой на шесть месяцев, до 30 сентября 2026 года, — сказали в суде.

Защита выразила несогласие с решением суда. Адвокаты Александр Толстоконев и Александр Минин просили изменить меру пресечения на запрет определенных действий, ссылаясь на утрату актуальности оснований для заключения под стражу: дело поступило в суд, все свидетели и потерпевшие допрошены, доказательства собраны.

Адвокаты подчеркнули, что Ясакова не находилась в розыске и добровольно являлась по вызовам. Она сдала загранпаспорта и имеет постоянное место жительства. Ее родная сестра готова поручиться за нее и предоставить жилье для домашнего ареста.

Ранее во Владивостоке суд продлил срок содержания под стражей депутату Законодательного собрания Приморского края Артавазду Оганесяну. Парламентарий подозревается в незаконном сбыте 50 кг ртути. Защита просила смягчить меру пресечения, предлагая залог до 10 млн рублей, однако суд принял решение о продлении срока содержания под стражей.

Общество
Москва
суды
аресты
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.