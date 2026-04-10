Суд оставил бывшего вице-президента ассоциации «Оборонстрой» под стражей Суд продлил арест экс‑чиновнице Ясаковой до 30 сентября 2026 года

Мещанский районный суд Москвы принял решение о продлении срока содержания под стражей Ирины Ясаковой, бывшего вице-президента ассоциации «Оборонстрой» и экс-депутата законодательного собрания Вологодской области, до 30 сентября 2026 года, передает РИА Новости. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Защита выразила несогласие с решением суда. Адвокаты Александр Толстоконев и Александр Минин просили изменить меру пресечения на запрет определенных действий, ссылаясь на утрату актуальности оснований для заключения под стражу: дело поступило в суд, все свидетели и потерпевшие допрошены, доказательства собраны.

Адвокаты подчеркнули, что Ясакова не находилась в розыске и добровольно являлась по вызовам. Она сдала загранпаспорта и имеет постоянное место жительства. Ее родная сестра готова поручиться за нее и предоставить жилье для домашнего ареста.

Ранее во Владивостоке суд продлил срок содержания под стражей депутату Законодательного собрания Приморского края Артавазду Оганесяну. Парламентарий подозревается в незаконном сбыте 50 кг ртути. Защита просила смягчить меру пресечения, предлагая залог до 10 млн рублей, однако суд принял решение о продлении срока содержания под стражей.