Сидящему в СИЗО из-за ртути депутату отказали в освобождении под залог

Суд во Владивостоке продлил арест депутату ЗакСа Приморья Оганесяну

Суд во Владивостоке на два месяца продлил срок содержания под стражей депутату Заксобрания Приморского края Артавазду Оганесяну, подозреваемому в незаконном сбыте 50 кг ртути, заявила ТАСС глава объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева. Защита парламентария просила смягчить меру пресечения и предлагала залог в размере до 10 млн рублей.

Фрунзенским районным судом Владивостока принято решение о продлении срока содержания под стражей в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края, — сказала Оленева.

О задержании 34-летнего депутата стало известно в ноябре 2025 года. По версии следствия, 25 октября Оганесян вступил в сговор с двумя знакомыми и иными лицами для незаконной покупки, хранения и перевозки металлической ртути с целью продажи. В период с 25 октября по 13 ноября злоумышленники успели реализовать часть ядовитого вещества на территории Владивостока.

Ранее сообщалось, что вице-мэр Челябинска Александр Астахов стал фигурантом еще одного уголовного дела — выявлен новый эпизод с ущербом на 20 млн рублей. Следствие считает, что во время работы на посту он вместо расселения аварийного дома распорядился провести его ремонт.