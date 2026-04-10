10 апреля 2026 в 09:25

В Иране раскрыли условие для возобновления переговоров

Иран отложил переговоры из-за ситуации в Ливане

Фото: Bilal Jawich/XinHua/Global Look Press
Делегация Ирана пока не прибыла в Пакистан, сообщает ТАСС со ссылкой на иранский источник. По его словам, переговоры не начнутся до прекращения атак Израиля на Ливан.

Делегация еще не прибыла, и переговоры невозможны в случае продолжения атак Израиля на Ливан, — сказал собеседник агентства.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении двухнедельного перемирия между США и Ираном. По его словам, Вашингтон ведет с Тегераном переговоры о смягчении тарифных и санкционных ограничений и намерен плодотворно сотрудничать с Исламской Республикой.

Ранее профессор кафедры политологии Калифорнийского технологического института Родерик Кивит заявил, что соглашение о прекращении огня между Соединенными Штатами и Ираном может продлиться дольше двух недель. По его словам, и Вашингтон, и Тегеран будут соблюдать сложившиеся договоренности.

9 апреля журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что Израиль и Ливан проведут прямые переговоры в США на следующей неделе. Встреча пройдет в здании Госдепартамента в Вашингтоне. Как отметил журналист, переговоры будут организованы на уровне послов, аккредитованных в США. Американскую сторону представит Мишель Исса, занимающий должность посла США в Ливане.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

