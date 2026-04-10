В Иране раскрыли условие для возобновления переговоров Иран отложил переговоры из-за ситуации в Ливане

Делегация Ирана пока не прибыла в Пакистан, сообщает ТАСС со ссылкой на иранский источник. По его словам, переговоры не начнутся до прекращения атак Израиля на Ливан.

Делегация еще не прибыла, и переговоры невозможны в случае продолжения атак Израиля на Ливан, — сказал собеседник агентства.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении двухнедельного перемирия между США и Ираном. По его словам, Вашингтон ведет с Тегераном переговоры о смягчении тарифных и санкционных ограничений и намерен плодотворно сотрудничать с Исламской Республикой.

Ранее профессор кафедры политологии Калифорнийского технологического института Родерик Кивит заявил, что соглашение о прекращении огня между Соединенными Штатами и Ираном может продлиться дольше двух недель. По его словам, и Вашингтон, и Тегеран будут соблюдать сложившиеся договоренности.

9 апреля журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что Израиль и Ливан проведут прямые переговоры в США на следующей неделе. Встреча пройдет в здании Госдепартамента в Вашингтоне. Как отметил журналист, переговоры будут организованы на уровне послов, аккредитованных в США. Американскую сторону представит Мишель Исса, занимающий должность посла США в Ливане.