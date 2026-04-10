Президент ассоциации настольного тенниса Хабаровска оказался в «Миротворце»

Президент ассоциации настольного тенниса Дальневосточного федерального округа, президент Хабаровской краевой федерации настольного тенниса Валерий Савин был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Уточняется, что его данные появились на портале в четверг, 9 апреля.

«Миротворец» обвиняет Савина в открытой поддержке России, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины в свете того, что мужчина посещал Донецк в 2026 году. Кроме того, указано, что он провел встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным.

«Миротворец» был создан в 2014 году. Ресурс содержит собранную нелегальным путем базу личных данных журналистов, артистов, спортсменов и политиков и даже несовершеннолетних.

Ранее российская актриса Валентина Рубцова заявила, что гордится включением в украинскую базу «Миротворец». По словам артистки, она лишний раз убедилась, что все делает правильно. Она также полагала, что администраторы сайта заметят ее раньше.

До этого персональные данные российского актера и музыканта Глеба Калюжного появились на украинском сайте «Миротворец». Артиста обвиняют в публичной поддержке России и якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.