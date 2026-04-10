10 апреля 2026 в 09:42

Президент ассоциации настольного тенниса Хабаровска оказался в «Миротворце»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент ассоциации настольного тенниса Дальневосточного федерального округа, президент Хабаровской краевой федерации настольного тенниса Валерий Савин был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Уточняется, что его данные появились на портале в четверг, 9 апреля.

«Миротворец» обвиняет Савина в открытой поддержке России, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины в свете того, что мужчина посещал Донецк в 2026 году. Кроме того, указано, что он провел встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным.

«Миротворец» был создан в 2014 году. Ресурс содержит собранную нелегальным путем базу личных данных журналистов, артистов, спортсменов и политиков и даже несовершеннолетних.

Ранее российская актриса Валентина Рубцова заявила, что гордится включением в украинскую базу «Миротворец». По словам артистки, она лишний раз убедилась, что все делает правильно. Она также полагала, что администраторы сайта заметят ее раньше.

До этого персональные данные российского актера и музыканта Глеба Калюжного появились на украинском сайте «Миротворец». Артиста обвиняют в публичной поддержке России и якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший налоговый начальник в Новосибирске попался на крупной взятке
Адвокат ответил, что грозит за кражу продуктов из холодильника на работе
Психолог объяснил, почему россияне перестали обращаться к коучам
Глава МЧС России прибыл в Чечню на фоне ЧС
Политолог объяснил новости о смене стратегии Евросоюза в отношении Украины
«Как и было предсказано»: Дмитриев о безвыходной ситуации Европы
Подросток выбил окна в проходящем поезде метро
Стало известно, что Россия пообещала Кубе на переговорах в Гаване
Работу Путина оценили положительно 75% россиян
Овчинский: в Перово появятся четыре новостройки на месте сноса
Раскрыто состояние пострадавших на Камчатке туристов
В Госдуме рассказали, как никогда не работавшему россиянину получить пенсию
Си Цзиньпин провел историческую встречу
В США заявили о «шокирующем поражении» в конфликте с Ираном
Кардиолог назвала неочевидную опасность ОРВИ для сердца
Непомнящий назвал самую стабильную команду РПЛ
«Спросите у Бородина, как так вышло»: в Москве отменили «Пугачевскую весну»
Опубликованы кадры спасения пропавших туристов на Камчатке
Дуров обвинил WhatsApp в крупнейшем обмане потребителей
Военные на бронетехнике выехали «защищать» АЗС Ирландии от мирных граждан
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

