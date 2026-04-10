10 апреля 2026 в 09:36

В «Вашингтоне» раскрыли, как будут искать замену Овечкину

В «Вашингтоне» выразили готовность искать замену Овечкину

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик заявил, что решение российского нападающего Александра Овечкина по поводу дальнейшей карьеры повлияет на работу клуба в межсезонье. Он пояснил, что клуб будет выстраивать стратегию в соответствии с тем, захочет ли хоккеист остаться в клубе или же закончить с ним сотрудничать, передает The Athletic.

Если Овечкин скажет нам: «Я завершаю карьеру», мы начнем принимать решения, отталкиваясь от этого. Если же он скажет, что хочет вернуться, мы будем действовать уже исходя из этого. Мы пойдем по тому пути, который перед нами откроется, — пояснил он.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» одержал уверенную победу над «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий столичной команды Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

До этого «Вашингтон Кэпиталз» уверенно обыграл «Баффало Сейбрз» со счетом 6:2. Важный вклад в победу внес Овечкин, который отдал две результативные передачи. Он провел на льду 16 минут, сделал четыре броска по воротам и применил один силовой прием.

