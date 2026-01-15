СК раскрыл причину обысков у директора нацпарка «Куршская коса» СК провел обыск у директора нацпарка «Куршская коса» по делу о вырубке леса

Обыски в квартире директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калины прошли по делу о незаконной вырубке леса на территории парка, сообщает СК РФ. По данным следствия, руководитель совместно со своим знакомым и другими неустановленными лицами организовал вырубку с целью создания комплекса домов для туристов.

По данным следствия, директор совместно со своим знакомым и другими неустановленными лицами на территории национального природного парка организовал незаконную вырубку сырорастущих деревьев в объеме свыше 150 куб. м на площади около 1 га с целью дальнейшего создания на данном участке в интересах своего знакомого комплекса частных сооружений, предназначенных для временного коммерческого проживания туристов, — сказано в сообщении.

В среду, 14 января, появились сообщения, что директор национального парка «Куршская коса» задержан силовиками в Калининградской области.

