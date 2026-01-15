Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 10:48

СК раскрыл причину обысков у директора нацпарка «Куршская коса»

СК провел обыск у директора нацпарка «Куршская коса» по делу о вырубке леса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Обыски в квартире директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калины прошли по делу о незаконной вырубке леса на территории парка, сообщает СК РФ. По данным следствия, руководитель совместно со своим знакомым и другими неустановленными лицами организовал вырубку с целью создания комплекса домов для туристов.

По данным следствия, директор совместно со своим знакомым и другими неустановленными лицами на территории национального природного парка организовал незаконную вырубку сырорастущих деревьев в объеме свыше 150 куб. м на площади около 1 га с целью дальнейшего создания на данном участке в интересах своего знакомого комплекса частных сооружений, предназначенных для временного коммерческого проживания туристов, — сказано в сообщении.

В среду, 14 января, появились сообщения, что директор национального парка «Куршская коса» задержан силовиками в Калининградской области.

До этого в Ивановской области было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства региона, чиновника задержали. Речь идет о Евгении Нестерове. Следствие считает, что он, руководствуясь корыстными мотивами, способствовал назначению представителя бизнеса на должность главы одного из муниципальных районов.

СК РФ
обыски
нацпарки
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 15 января: войска окружены, бойня в Купянске
Милонов резко ответил на призыв Каллас «начать пить»
Названо число потерпевших по скандальному делу о смерти младенцев
Москвичам пообещали теплые февраль и март
Россиянам рассказали, как вернуть налоги за 2025 год
На Западе раскрыли одно последствие ударов ВС России по Украине
На Камчатке глыба льда с крыши пробила окно в квартире с маленькими детьми
Раскрыто, какой срок грозит директору «Куршской косы» за незаконную вырубку
«Нигде он не служит»: Ермака подловили на лжи после ответа Минобороны
БПЛА разнес памятник Степану Бандере в Львове? Удары по Украине 15 января
Стало известно, сколько животных ежегодно клонируют в мире
Жога раскрыл, как украинцы относятся к терроризму Киева на самом деле
Россиянам рассказали, сколько будет стоит клон домашнего питомца
Экс-жена Аршавина раскрыла детали расставания с бывшим футболистом
Оскорбивший Трампа рабочий собрал пожертвования почти на $500 тыс.
Появились подробности гибели мужчины под снегом на Камчатке
Политолог ответил, пойдет ли Лондон на эскалацию из-за разоблачения агента
«Будет 52-м штатом»: в США покусились на территорию еще одной страны
Почтовые работники попытались радикально скрыть кражу 60 млн рублей
Никитин раскрыл, сколько беспилотных фур будут ездить в России к 2028 году
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.