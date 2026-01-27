«Дикая и антинародная»: Миронов об идее легализовать онлайн-казино в России

Руководитель фракции «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов раскритиковал идею Минфина легализовать онлайн-казино в РФ. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что предложение ведомства выглядит странно на фоне многочисленных запретов в интернете.

Считаю, что легализовать онлайн-казино в России — это дикая и антинародная инициатива Минфина. Особенно странная она на фоне многочисленных запретов и блокировок в Сети. Минфин, по сути, хочет зарабатывать на зависимости, азарте, и это порочный подход. Так можно предложить и легализацию наркоторговли — это ведь тоже деньги, — высказался Миронов.

Он отметил, что потенциальные 100 млрд рублей в бюджет, на которые рассчитывает министерство, в масштабах страны являются копейками. По его мнению, эти суммы несоизмеримы с гигантским социальным и финансовым ущербом, который легализация нанесет гражданам. Депутат добавил, что последствиями станут рост долгов, кредитов и преступлений на почве игровой зависимости.

От легализации онлайн-казино казна получит эти 100 млрд рублей, как сулят чиновники. Но в масштабах бюджета — это копейки. А каким финансовым, социальным ущербом обернется легализация для наших граждан? А в итоге и для государства. Люди начнут спускать в онлайн-казино семейные деньги, еще глубже влезать в долги и кредиты, чаще идти на преступления. Мы же понимаем, что такое игромания. И знаем еще одно нерушимое правило, о котором забывают азартные люди: казино всегда в выигрыше, — подытожил Миронов.

Ранее сообщалось, что в России могут легализовать онлайн-казино. По предварительной информации, министр финансов Антон Силуанов уже обратился с такой инициативой к президенту РФ Владимиру Путину. Предлагается создать оператора, который бы отчислял не менее 30% от выручки с такой деятельности.