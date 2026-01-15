Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 14:40

Сенатор объяснил слова Трампа о якобы желании России забрать Гренландию

Сенатор Джабаров: Россия никогда не претендовала на Гренландию

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Россия никогда не претендовала на Гренландию, а разговоры об этом являются лишь отговоркой президента США Дональда Трампа, чтобы ввести войска на территорию острова, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, этот вопрос даже не обсуждался в российском политическом пространстве.

А зачем нам вообще нужна Гренландия? Мы нигде никогда об этом не упоминали. Тем более что у нас за полярным кругом хватает своих территорий. Есть северный морской путь. Все эти разговоры — просто отговорка Трампа, что якобы остров захватят китайцы, русские. Это вообще не наш вопрос. Это территория западного полушария. Просто делается все не по-человечески. Они сразу отказываются от нормальных переговоров. Я думаю, что это опасная тенденция, потому что получается, что по праву сильного любая страна может захватить другую. Возвращаемся к XVII–XVIII векам, — высказался Джабаров.

По его словам, Китай также никогда не высказывал территориальных претензий и не хотел завладеть Гренландией. Он отметил, что против КНР нередко велись боевые действия, но страна никогда не посягала на чужие территории.

Ранее Трамп высказался о стратегической важности Гренландии, заявив, что если Соединенные Штаты не установят контроль над этим островом, то это неизбежно сделают конкуренты в лице России или Китая. По его словам, эти страны способны опередить Вашингтон в «гренландском» вопросе.

Китай
Россия
США
Гренландия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Словно в детстве: вкусный рецепт пшенной каши на молоке
В МИД России ответили на угрозы Британии о перехвате судов
Два сотрудника аптеки стали жертвами удара ВСУ по Запорожской области
Смерть детей в роддоме Новокузнецка: причины, последние новости 15 января
Названа главная версия смерти экс-главы «Уралкалия» на Кипре
На Урале арестовали Кота по делу об убийстве друга с пакетом на голове
«Автобусная армия» и американская орда: расстановка сил в Гренландии
«Крашеные крысы»: депутат о премьере третьего «Аватара»
В России хотят отпускать ветеринарные успокоительные по рецепту
Признание министра обороны Украины о ВСУ напугало Запад
Дипломат рассказал о посреднической роли России в переговорах Ирана и США
Одна страна может стать крупным центром производства машин УАЗ
Военэксперт назвал главное отличие нового ударного дрона «Герань-5»
Дочь легендарного Фредди Меркьюри скончалась от тяжелой болезни
Депутат рассказал, обсуждают ли в Госдуме новую пенсионную реформу
Раскрыто, как Трамп может надавить на Зеленского ради заключения мира с РФ
В Эстонии и Латвии поддержали идею Каллас «начать пить»
Автобус с пассажирами опрокинулся в российском регионе
СК попросит отправить на лечение бросившего ребенка в Шереметьево мужчину
Политолог нашел необычное объяснение массовым протестам в США
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.