Сенатор объяснил слова Трампа о якобы желании России забрать Гренландию

Россия никогда не претендовала на Гренландию, а разговоры об этом являются лишь отговоркой президента США Дональда Трампа, чтобы ввести войска на территорию острова, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, этот вопрос даже не обсуждался в российском политическом пространстве.

А зачем нам вообще нужна Гренландия? Мы нигде никогда об этом не упоминали. Тем более что у нас за полярным кругом хватает своих территорий. Есть северный морской путь. Все эти разговоры — просто отговорка Трампа, что якобы остров захватят китайцы, русские. Это вообще не наш вопрос. Это территория западного полушария. Просто делается все не по-человечески. Они сразу отказываются от нормальных переговоров. Я думаю, что это опасная тенденция, потому что получается, что по праву сильного любая страна может захватить другую. Возвращаемся к XVII–XVIII векам, — высказался Джабаров.

По его словам, Китай также никогда не высказывал территориальных претензий и не хотел завладеть Гренландией. Он отметил, что против КНР нередко велись боевые действия, но страна никогда не посягала на чужие территории.

Ранее Трамп высказался о стратегической важности Гренландии, заявив, что если Соединенные Штаты не установят контроль над этим островом, то это неизбежно сделают конкуренты в лице России или Китая. По его словам, эти страны способны опередить Вашингтон в «гренландском» вопросе.