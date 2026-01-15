«Чтобы привести в чувство»: дипломат оценил готовность Ирана к удару по США Экс-посол Марьясов усомнился в готовности Ирана нанести по США превентивный удар

Иран вряд ли готов нанести по США превентивный удар, заявил в беседе с NEWS.ru экс-посол России в Иране Александр Марьясов. По его словам, такой шаг станет для Вашингтона основанием для развертывания полномасштабной военной операции, что не входит в планы Тегерана.

Не думаю, чтобы Иран первым атаковал американские базы или корабли. Там хорошо понимают последствия, потому что тогда у американцев будет законный предлог для нападения на иранцев, что не входит в планы Тегерана. Но ответ на возможные атаки иранцы готовы дать, они хорошо к этому подготовлены, — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что риторика Ирана носит оборонительный и пропагандистский характер, во многом схожий с периодическими заявлениями президента США Дональда Трампа. По мнению Марьясова, иранские власти стремятся «привести в чувство» своих оппонентов.

Как говорится, лучшая защита — это пропагандистская атака. Трамп тоже периодически говорит, что США нанесут удар, решат вопрос военными средствами, но потом оставляет эти заявления. Так что Тегеран действует в какой-то степени в таком же плане, чтобы привести в чувство тех, кто хотел бы организовать военные действия против Ирана, — уточнил бывший посол.

Он отметил, что технические и военные возможности страны значительно возросли, о чем свидетельствует недавний конфликт с Израилем. Марьясов считает, что Тегеран способен наносить действенные удары, которые могут преодолевать современные системы ПВО. По мнению эксперта, Израиль отдает себе отчет в том, что любое нападение на Иран может привести к мощному ответу, способному затронуть не только военные объекты, но и население, что является как для Израиля, так и для США абсолютно неприемлемым сценарием.

Ранее сообщалось, что Трамп не поддерживает сценарий затяжного военного конфликта с Ираном, однако допускает возможность быстрого и решительного удара. Соответствующую позицию американский лидер озвучил в ходе обсуждений с командой по национальной безопасности.