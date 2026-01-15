В США раскрыли планы Трампа по Ирану

Президент США Дональд Трамп не поддерживает сценарий затяжного военного конфликта с Ираном, однако допускает возможность быстрого и решительного удара, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. Соответствующую позицию американский лидер озвучил в ходе обсуждений с командой по национальной безопасности.

Трамп дал понять, что в случае необходимости готов действовать жестко и без промедления. В то же время советники президента выражают сомнения в том, что однократный удар позволит США «свергнуть режим» в Иране. Кроме того, они не уверены, что американские силы в регионе располагают достаточными ресурсами для отражения возможного «агрессивный ответ Ирана».

Обстановка в Иране обострилась 29 декабря после начала уличных протестов, вызванных резким падением курса национальной валюты — иранского риала. Волнения распространились на большинство крупных городов страны, власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. Руководство Исламской Республики возложило ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

Ранее три ключевые арабские монархии Персидского залива — Саудовская Аравия, Оман и Катар — предупредили администрацию США о рисках, связанных с попыткой сменить власть в Иране. По их мнению, политика дестабилизации может вызвать потрясения на мировых нефтяных рынках и в конечном счете навредить экономике самих Соединенных Штатов.