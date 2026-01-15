Военэксперт ответил, кого может огорчить кредит Евросоюза для Украины

Президента США Дональда Трампа может огорчить желание Европы обеспечивать ВСУ кредитными средствами и оружием, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, такое решение европейских стран является коллективным ответом на планы главы Белого дома по захвату Гренландии.

Выделение кредитных средств Украине — это подкоп ЕС в связи с заявлением США по Гренландии. Они решили всем кагалом собраться. Сейчас идет огромная борьба на рынке вооружений, в том числе со стороны РФ: на 40% выросли запросы на наше оружие и технику, несмотря на то, что идут военные действия. Тем не менее американцы очень расстраиваются, потому что хотят быть первыми как по нефти и газу, так и по вооружению. Я жду реакции Трампа. Если ЕС будет обеспечивать ВСУ только за счет своего оружия, то команда президента США чрезвычайно расстроится, — высказался Дандыкин.

Он отметил, что приоритетом для команды Трампа являются финансовые интересы. По мнению военэксперта, стремление ЕС к самостоятельности в поставках вооружения Украине может быть воспринято как попытка «стада отбиться от пастуха», что в перспективе приведет к разногласиям внутри НАТО.

У Трампа главное — сделки и деньги. Он найдет способ отреагировать на передачу европейских денег для ВСУ. Он влепит ЕС еще какие-нибудь санкции или может объявить Канарские острова своими. Как Трамп заявляет, он уже объявил себя президентом Венесуэлы де-факто. Когда стадо отбивается от пастуха и идет в разные стороны, ничего хорошего в этом нет. Чем больше они будут ругаться и ссориться, тем однозначно это лучше для нас, — резюмировал Дандыкин.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС потратил на помощь Украине €193,3 млрд (17,8 трлн рублей) с начала 2022 года. В эту сумму включены €3,7 млрд (341,9 млрд рублей), полученные от реинвестирования замороженных российских активов, а также в планах Брюсселя выделить Киеву еще €90 млрд (8,3 трлн рублей) в 2026–2027 годах.