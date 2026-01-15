Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 13:10

Военэксперт ответил, кого может огорчить кредит Евросоюза для Украины

Военэксперт Дандыкин: Трампа огорчит желание ЕС обеспечивать ВСУ своим оружием

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Президента США Дональда Трампа может огорчить желание Европы обеспечивать ВСУ кредитными средствами и оружием, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, такое решение европейских стран является коллективным ответом на планы главы Белого дома по захвату Гренландии.

Выделение кредитных средств Украине — это подкоп ЕС в связи с заявлением США по Гренландии. Они решили всем кагалом собраться. Сейчас идет огромная борьба на рынке вооружений, в том числе со стороны РФ: на 40% выросли запросы на наше оружие и технику, несмотря на то, что идут военные действия. Тем не менее американцы очень расстраиваются, потому что хотят быть первыми как по нефти и газу, так и по вооружению. Я жду реакции Трампа. Если ЕС будет обеспечивать ВСУ только за счет своего оружия, то команда президента США чрезвычайно расстроится, — высказался Дандыкин.

Он отметил, что приоритетом для команды Трампа являются финансовые интересы. По мнению военэксперта, стремление ЕС к самостоятельности в поставках вооружения Украине может быть воспринято как попытка «стада отбиться от пастуха», что в перспективе приведет к разногласиям внутри НАТО.

У Трампа главное — сделки и деньги. Он найдет способ отреагировать на передачу европейских денег для ВСУ. Он влепит ЕС еще какие-нибудь санкции или может объявить Канарские острова своими. Как Трамп заявляет, он уже объявил себя президентом Венесуэлы де-факто. Когда стадо отбивается от пастуха и идет в разные стороны, ничего хорошего в этом нет. Чем больше они будут ругаться и ссориться, тем однозначно это лучше для нас, — резюмировал Дандыкин.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС потратил на помощь Украине €193,3 млрд (17,8 трлн рублей) с начала 2022 года. В эту сумму включены €3,7 млрд (341,9 млрд рублей), полученные от реинвестирования замороженных российских активов, а также в планах Брюсселя выделить Киеву еще €90 млрд (8,3 трлн рублей) в 2026–2027 годах.

США
Дональд Трамп
Европа
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснила, можно ли не выйти на работу из-за сильного снегопада
Минобороны Турции рассказало о новых миссиях в рамках НАТО
Главврач роддома в Новокузнецке не признал вину по делу о смерти младенцев
Врачи спасли зрение женщине, глаз которой проткнули карандашом
Роженицы пожаловались на гибель младенцев в еще одном роддоме
В Сыктывкаре начали проверку после мощного взрыва в учебном центре МВД
Рада сорвала план по получению денег от ЕС и МВФ
В Думе раскрыли срок полной блокировки WhatsApp в России
Красноярец убил отца из-за надписи на машине
Сенатор объяснил слова Трампа о якобы желании России забрать Гренландию
«Детский» автобус и две легковушки попали в ДТП с пожаром
Петербуржца осудили на полгода за угрозы взрыва жилого дома
Депутат призвал проверить роддом в Новокузнецке после 170 предписаний
Суд отпустил врача роддома Новокузнецка по делу о смерти младенцев
В России назвали истинные причины начала погромов в Иране
«Чтобы привести в чувство»: дипломат оценил готовность Ирана к удару по США
Напавшую на Бали на россиянку Фадееву модель заключили под стражу
«Становится беззубым»: экс-посол РФ о реакции СБ ООН на ситуацию в Иране
Пашинян обратился к России с одной просьбой
«Валит сильный дым»: очевидец о мощном взрыве в здании МВД в Сыктывкаре
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.