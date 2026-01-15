Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 14:31

«Становится беззубым»: экс-посол РФ о реакции СБ ООН на ситуацию в Иране

Марьясов: заседание СБ ООН по Ирану не приведет к действенным решениям

Тегеран, Иран: иранские протестующие Тегеран, Иран: иранские протестующие Фото: Social Media/Keystone Press Agency/Global Look Press
Предстоящее заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Ирана вряд ли приведет к принятию действенных решений, высказал мнение бывший посол России в республике Александр Марьясов, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. В ходе круглого стола об актуальной ситуации в Иране в ММПЦ МИА «Россия сегодня» он отметил, что организация в последнее время стала «беззубой».

Действительно, сегодня Совет Безопасности [ООН] будет обсуждать ситуацию вокруг Ирана, но мы знаем, что, к сожалению, Совет Безопасности в последнее время становится довольно беззубым, — констатировал он.

Марьясов объяснил, что большинство стран, входящих в Совет Безопасности ООН, поддерживают позицию США по Ирану и блокируют принятие действенных решений. По его оценкам, заседание, скорее всего, завершится общими призывами к соблюдению норм международного права и поиску дипломатических решений.

Скорее всего, выльется все в призывы к соблюдению спокойствия, норм международного права, неагрессии, действиям по нормализации ситуации, в том числе через переговорные процессы и так далее. Другого ожидать от нынешнего заседания Совета Безопасности очень трудно, — пояснил дипломат.

Обстановка в Иране обострилась 29 декабря после начала уличных протестов, вызванных резким падением курса национальной валюты — иранского риала. Волнения распространились на большинство крупных городов страны, власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. Руководство Исламской Республики возложило ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

Ранее три ключевые арабские монархии Персидского залива — Саудовская Аравия, Оман и Катар — предупредили администрацию США о рисках, связанных с попыткой сменить власть в Иране. По их мнению, политика дестабилизации может вызвать потрясения на мировых нефтяных рынках и в конечном счете навредить экономике самих Соединенных Штатов.

