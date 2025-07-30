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30 июля 2025 в 11:26

Сомалиленд согласился построить американскую базу ради признания США

Фото: Global Look Press

Сомалиленд согласился построить на своей территории американскую военную базу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу региона Абдирахмана Мохамеда Абдуллахи. Кроме того, власти готовы предложить США сделку о разработке ископаемых ресурсов. Сомалиленд готов пойти на это ради признания со стороны Вашингтона.

Сомалиленд… готов предложить США военную базу у входа в Красное море и сделки о критических минералах в попытке добиться международного признания как суверенного государства, — говорится в публикации.

Абдуллахи добавил, что Сомалиленд ведет переговоры с посольством США в Сомали и Госдепом. Власти пытаются добиться заключения сделки по экономическому сотрудничеству, безопасности и борьбе с терроризмом.

В апреле появилась информация, что Сомалиленд хочет добиться от президента США Дональда Трампа признания в обмен на аренду своих порта и взлетно-посадочной полосы. Речь шла о порте города Бербера на Красном море и полосе, построенной еще Советским Союзом в середине 1970-х годов.

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