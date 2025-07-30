Сомалиленд согласился построить американскую базу ради признания США

Сомалиленд согласился построить на своей территории американскую военную базу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу региона Абдирахмана Мохамеда Абдуллахи. Кроме того, власти готовы предложить США сделку о разработке ископаемых ресурсов. Сомалиленд готов пойти на это ради признания со стороны Вашингтона.

Сомалиленд… готов предложить США военную базу у входа в Красное море и сделки о критических минералах в попытке добиться международного признания как суверенного государства, — говорится в публикации.

Абдуллахи добавил, что Сомалиленд ведет переговоры с посольством США в Сомали и Госдепом. Власти пытаются добиться заключения сделки по экономическому сотрудничеству, безопасности и борьбе с терроризмом.

В апреле появилась информация, что Сомалиленд хочет добиться от президента США Дональда Трампа признания в обмен на аренду своих порта и взлетно-посадочной полосы. Речь шла о порте города Бербера на Красном море и полосе, построенной еще Советским Союзом в середине 1970-х годов.