Как отметить Масленицу и не нарушить православные традиции. Топ-6 советов

С 16 по 22 февраля в России будут отмечать Масленицу. Неделя празднования ознаменуется массовыми гуляниями. Однако Русская православная церковь часто высказывается против участия христиан в подобных мероприятиях. Что можно и что категорически нельзя делать православным, что им предписано есть и пить в эти дни, нужно ли посещать храм и как себя вести — в материале NEWS.ru.

Почему на Руси праздновали Масленицу

История и традиции Масленицы уходят корнями в дохристианские времена. Славяне-язычники связывали этот праздник со сменой времен года. Изначально он был приурочен ко дню весеннего равноденствия (21 марта). Именно в этот день, по поверью, зима окончательно лишается своей силы, и в свои права вступает весна. На Руси Масленица была настолько значима, что ее отмечали две недели: первая шла до дня равноденствия, вторая — после.

Чтобы выгнать зиму, славяне сжигали ее чучело. Также было принято есть блины. Во-первых, этим угощением язычники поминали усопших. Во-вторых, блины считались символом солнца. Это блюдо стало традиционным масленичным кушаньем, потому что в конце зимы у крестьян подходили к концу запасы пищи, заготовленные с осени. Вполне вероятно, что в конце зимы из припасов оставалась только мука. Однако в изобилии было масло, поскольку коровы телились, как правило, зимой, а с появлением теленка в доме хозяев в достатке были любые продукты, которые можно приготовить из коровьего молока.

Как церковь относится к празднованию Масленицы

С приходом христианства Масленица сильно изменилась. Во-первых, праздник стали отмечать только одну неделю в преддверии Великого поста. Во-вторых, он лишился связи с днем равноденствия и стал переходным. С годами церкви так и не удалось до конца искоренить языческие атрибуты Масленицы, например, до сих пор во время гуляний принято сжигать чучело или залезать на столбы.

Сейчас этот праздник смешал языческие и православные традиции. Сегодня Масленую неделю принято делить на две части: узкая Масленица — первые три дня недели — и широкая Масленица — с середины недели до ее окончания. С понедельника по среду хозяйки убирали в доме, готовили его к приходу весны. Тем временем остальные готовили массовые гулянья. С четверга любой труд запрещался. Хозяйки могли только печь блины и принимать гостей или же отправляться в гости всей семьей. Завершающий день Масленицы — Прощеное воскресенье по церковному календарю.

Нужно ли ходить в церковь во время Масленицы

Масленая неделя, она же в церковной традиции называется Сырная седмица, является праздничной неделей перед Великим постом, и хотя это веселое время с традиционными гуляниями, блинами и народными развлечениями, существуют некоторые ограничения для православных христиан, заявил NEWS.ru религиовед, эксперт комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Игорь Иванишко.

«Православные верующие традиционно проводят Масленичную неделю особым образом, соблюдая баланс между празднованиями и духовной подготовкой к Великому посту. Во-первых, в популярной культуре сложился образ, что целую неделю христиане гуляют, веселятся и в это время освобождены от церковных служб, от требований церковного устава. Но это не так», — сказал он.

Религиовед заявил, что православные в это время стараются чаще ходить в храм, участвуют в литургиях и церковных службах, читают молитвы и обращаются к богу с покаянными мыслями.

Чем православным стоит заниматься во время Масленицы

Христиане во время Масленицы больше времени должны уделять духовному чтению, заявил Иванишко. По его словам, церковь указывает на то, что полезно изучать Евангелие, жития святых и другую литературу, помогающую подготовиться к началу поста.

«Часто в этот период глубоко воцерковленные люди совершают паломнические поездки, поклоняются святыням», — уточнил религиовед.

Он также подчеркнул, что такие наставления церкви не согласуются со сложившимся у мирских людей образом безудержных гуляний на протяжении семи дней, ведь для неверующих людей Масленица имеет совсем иное, нерелигиозное значение.

Что можно есть в Масленицу

На Масленицу православные заговляются перед самым сложным постом в году, они могут позволить себе разные вкусности, рассказал Иванишко. Но при этом, уточнил он, неправильно считать, что из еды позволено все и в любых количествах.

«Эта неделя в церковной традиции называется Сырной, потому что разрешено употреблять молочные продукты: сыры, творог, молоко и другие. При этом христиане отказываются от мяса, чтобы постепенно подготовиться к посту. Масленица является неким переходным периодом в церковном календаре с определенными ограничениями, а не тем временем, когда все дозволено», — объяснил религиовед.

Он также напомнил, что церковь предупреждает об умеренности в употреблении кушаний. Праздничный период — это не повод для греховных страстей, обжорства и чревоугодия, подчеркнул эксперт.

Можно ли употреблять алкоголь в Масленицу

Особые церковные указания касаются ограничений употребления алкогольных напитков, отметил Иванишко. Он рассказал, что часто на уличных гуляниях можно услышать, что якобы в праздничные дни церковь не препятствует этому и якобы благословляет обильное употребление медовухи, вина и разных питейных увеселительных напитков.

«В эти дни на улицах и в питейных заведениях можно увидеть значительное число лиц, активно употребляющих алкоголь. На самом деле церковь словами Священного писания всегда предупреждает своих чад: „Не упивайтесь вином“, „Не обманывайте себя, пьяницы Царства Божия не наследуют“», — напомнил религиовед.

Он уточнил, что нет никаких церковных благословений на пьянство в масленичную неделю.

Что церковь советует делать православным в Масленицу

Масленая неделя — это время, когда нужно умерить свою гордыню, подумать о людях, которых мы обидели, которым причинили боль, рассказал Иванишко. Согласно церковным канонам, уточнил он, это время для сложной духовной работы над собой.

«Неделя заканчивается Прощеным воскресеньем. Его важнейшее духовное значение заключается в примирении с близкими, прощении друг друга. Если нерелигиозные люди в эти дни из-за неумеренности в гуляниях, употреблении алкоголя часто ссорятся, конфликтуют, то православные христиане, наоборот, каются друг перед другом и отпускают старые обиды», — объяснил он.

Религиовед также напомнил, что церковь в эти дни рекомендует проводить семейные встречи. Неделя перед Великим постом, по его словам, нужна для того, чтобы люди собирались вместе, навещали родственников, друзей, соседей, обменивались подарками и угощениями.

Что категорически нельзя делать православным в Масленицу

На современных уличных гуляниях во время масленичной недели иногда используются неоязыческие элементы, которые отвергаются церковью, предостерег Иванишко. Например, под видом воспроизводства якобы старых славянских обычаев зрителям предлагают поводить хороводы вокруг некоего деревянного идола, который символизирует одного из славянских языческих богов, сказал он.

«При этом участникам предлагают петь песенки, в которых прославляются божество Ярило, Хорс и другие. Часто организаторы используют неоязыческие ритуальные игровые практики, символику, атрибутику», — заявил религиовед.

Он отметил, что участие православных христиан в подобных мероприятиях недопустимо. По его словам, во время гуляний необходимо быть крайне внимательными и не участвовать в игрищах, где попадаются элементы антихристианской тематики.

«Многие сектантские неоязыческие общины в эти дни предлагают муниципальным властям помощь в проведении подобных праздников, где будет флер якобы древних традиций, славянских обычаев. Епархиальными миссионерскими отделами Русской православной церкви, расположенных в разных регионах страны, отмечается активная вербовка граждан в эти дни в неоязыческие культы», — отметил религиовед.

