Худейте вкусно: диетический салат на ужин с тофу

Хотите приготовить легкий ужин, который не навредит фигуре? Диетический салат с тофу — это идеальный выбор для вечера. Готовится за минуты, а хватит на всех!

Берите твердый тофу (200 г), огурцы (2 шт.), помидоры (2 шт.), листья салата (пучок), зеленый лук и лимонный сок. Нарежьте все кубиками, смешайте с солью, перцем и ложкой оливкового масла. Заправьте соком лимона — и готово! Такой салат утолит голод, поддержит диету и порадует близких. Подходит для веганов и тех, кто следит за весом.

Попробуйте сегодня — и ужин станет праздником без лишних калорий. Ваш желудок скажет спасибо!

Калорийность диетического салата с тофу составляет около 41 ккал на 100 г.

Ранее мы поделились рецептом постного песочного печенья.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
