Постные щи — согревающий овощной суп для диетического стола № 5

Овощной суп — идеальное первое блюдо для диеты, в том числе при заболеваниях ЖКТ, а также постного и веганского рационов. Приводим рецепт постных щей — простого, но сытного и согревающего супа для диетического стола № 5.

Ингредиенты

Вода питьевая — 1,5 л

Капуста белокочанная — 350 г

Картофель — 250 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь (крупная) — 1/2 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Лук зеленый — пара перьев на свой вкус

Зелень свежая — небольшой пучок

Соль — на свой вкус

Лавровый лист — 1 шт.

Способ приготовления

Подготовьте овощи: промойте, срежьте кожуру, у капусты удалите верхние жухлые листья. Картошку нарежьте небольшими брусками, морковь мелко натрите, капусту нашинкуйте соломкой, а лук — кубиками.

Вскипятите воду в кастрюле и всыпьте картошку, посолите, варите 10–15 минут на среднем огне до полуготовности. Затем добавьте капусту и варите еще 7 минут.

Влейте масло в разогретую сковородку, всыпьте лук и морковь, обжаривайте около 7 минут.

Добавьте в суп зажарку и лаврушку, а также немного соли (по желанию), варите еще 5 минут.

Измельчите зелень и перья лука, всыпьте в суп. Доведите до кипения, затем снимите с огня. Оставьте под крышкой на 10–15 минут, чтобы он настоялся.

Постные щи готовы!

Ранее мы поделились рецептом тушеной капусты на сковороде.