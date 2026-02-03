Зимняя Олимпиада — 2026
Постные щи — согревающий овощной суп для диетического стола № 5

Постные щи для диетического стола № 5 Постные щи для диетического стола № 5 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Овощной суп — идеальное первое блюдо для диеты, в том числе при заболеваниях ЖКТ, а также постного и веганского рационов. Приводим рецепт постных щей — простого, но сытного и согревающего супа для диетического стола № 5.

Ингредиенты

  • Вода питьевая — 1,5 л
  • Капуста белокочанная — 350 г
  • Картофель — 250 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь (крупная) — 1/2 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Лук зеленый — пара перьев на свой вкус
  • Зелень свежая — небольшой пучок
  • Соль — на свой вкус
  • Лавровый лист — 1 шт.

Способ приготовления

Подготовьте овощи: промойте, срежьте кожуру, у капусты удалите верхние жухлые листья. Картошку нарежьте небольшими брусками, морковь мелко натрите, капусту нашинкуйте соломкой, а лук — кубиками.

Вскипятите воду в кастрюле и всыпьте картошку, посолите, варите 10–15 минут на среднем огне до полуготовности. Затем добавьте капусту и варите еще 7 минут.

Влейте масло в разогретую сковородку, всыпьте лук и морковь, обжаривайте около 7 минут.

Добавьте в суп зажарку и лаврушку, а также немного соли (по желанию), варите еще 5 минут.

Измельчите зелень и перья лука, всыпьте в суп. Доведите до кипения, затем снимите с огня. Оставьте под крышкой на 10–15 минут, чтобы он настоялся.

Постные щи готовы!

Ранее мы поделились рецептом тушеной капусты на сковороде.

Проверено редакцией
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
