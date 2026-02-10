Почему замедляют Telegram на самом деле? Отвечает Роскомнадзор, причины

Почему замедляют Telegram на самом деле? Отвечает Роскомнадзор, причины

Россияне отмечают массовые неполадки в работе Telegram. В чем причины сбоя мессенджера, что сказали в Роскомнадзоре, почему замедляют Telegram на самом деле?

Массовый сбой Telegram: где не работает

По данным мониторингового сервиса «Сбой.рф», во вторник, 10 февраля, число жалоб на Telegram резко возросло. На момент публикации насчитывается 9401 жалоба за сутки. Ранее этот показатель составил — 2606 (проблемы обозначились еще 9 февраля), а еще за день до этого — 242.

Сформировалась следующая статистика по регионам: Москва — 38%, Санкт-Петербург — 13%, Московская, Свердловская, Новосибирская области — по 5%, Самарская область — 4%, Иркутская область, Челябинская область, Красноярский край — по 3%, Краснодарский, Пермский края, Башкортостан, Татарстан, Омская, Воронежская области, Кузбасс — по 2%, Алтайский, Хабаровский, Приморский края, Саратовская область — по 1%.

На другом статистическом ресурсе — Downdetector.su — жалоб на Telegram еще больше. За сутки их число составило 13868, за последний час — 1250. Пользователи сообщают о проблемах с оповещениями, сбоях мобильного приложения, сайта, личного кабинета, общем сбое.

«Не приходят сообщения», «Невозможно отправить сообщение», «Не загружается медиа — это кошмар какой-то, фото не загружаются, сообщения доходят с опозданием», «Telegram упал», «Тормозит, медленно обновляются чаты, медленно отправляются и принимаются медиа», — жалуются пользователи.

Почему замедляют Telegram на самом деле, отвечает Роскомнадзор

Пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что введены ограничения на работу Telegram. Регулятор пояснил: мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

В ведомстве добавили, что готовы работать с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами при условии уважения России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — говорится в сообщении.

Таганский районный суд Москвы зарегистрировал восемь административных протоколов против Telegram, пишут СМИ со ссылкой на зарубежные материалы. По каждому из нарушений предусмотрен штраф в размере до 8 млн рублей. Рассмотрения состоятся 11 февраля.

Семь протоколов касаются неудаления запрещенной в России информации (ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ). За каждое подобное правонарушение мессенджеру грозит штраф от 3 млн до 8 млн рублей.

Еще один протокол составлен за повторное неисполнение обязанности по мониторингу контента в социальной сети и ограничению доступа к запрещенным материалам (ч. 3 ст. 13.50 КоАП РФ). За это нарушение также предусмотрен штраф от 4 млн до 8 млн рублей.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев завяил NEWS.ru, что между российской властью и руководством Telegram идут переговоры.

«Никто не желает никаких закрытий ради закрытий. Никому не хочется специально что-то блокировать. Но если Telegram не будет выполнять российские законы, ему будет нелегко. Насколько я знаю, идет непростой переговорный процесс, и российское подразделение Telegram готово будет выполнять наши законы. Когда технически будет найдено решение и компромисс, то все будут только рады. Важно, что компромиссы ищутся. Это хорошо», — сказал Матвейчев.

До этого СМИ со ссылкой на источники в индустрии информационных технологий и профильных ведомствах писали, что российские власти намерены приступить к замедлению работы мессенджера Telegram.

В каком случае прекратятся блокировки и замедления Telegram

Telegram необходимо легализоваться на территории России, и тогда прекратятся блокировки и замедления, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Если Роскомнадзор решил напомнить руководству Telegram, что нужно соблюдать весь комплекс российского законодательства, то он действует абсолютно правильно. Мы наблюдаем, что руководство Telegram очень жестко критикует различные решения, включая европейских властей. <…> Напомню ситуацию с TikTok, когда американские власти заставили их выделиться в отдельное юрлицо на территории США. Китайцы согласились, пошли на все требования. <…> Telegram тоже должен для себя принять решение. Я уверен по этому пути пойдут все страны, у которых есть суверенитет», — сказал Свинцов.

Парламентарий предположил, что мессенджер не платит налоги. По словам Свинцова, Telegram зарабатывает огромные деньги.

Ограничения Telegram носят поэтапный и обратимый характер, доступ могут восстановить в полном объеме, когда устранят нарушения, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«Это принципиально: как только нарушения устраняются, диалог возможен, а доступ может быть восстановлен в полном объеме. Мяч сегодня на стороне самих платформ», — сказал Немкин.

Читайте также:

«Герани» охотятся на авиацию ВСУ: как это возможно, чем их вооружили

Суровые методы воспитания: столичный платный детсад вызвал вопросы у СК

А вот и конец Telegram? Источник: грядет реальная блокировка мессенджера