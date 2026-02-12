Ударник известной группы скончался в возрасте 72 лет Ударник группы The Pogues Ранкен умер в возрасте 72 лет

Барабанщик англо-ирландской фолк-панк-группы The Pogues Эндрю Ранкен умер в возрасте 72 лет, написала пресс-служба коллектива в соцсетях. В публикации говорится, что артист был одним из основателей группы.

Эндрю, спасибо тебе за все — за дружбу, за остроумие и щедрость духа, и, конечно, за музыку. Ты останешься навсегда нашим другом и братом, — говорится в заявлении.

The Pogues была создана в 1982 году, через несколько лет стала известна во всем мире. После этого коллектив на несколько лет прекратил деятельность, но восстановил ее в 2001 году. Окончательно проект прекратил существование в 2014 году.

Ранее в Тегеране умер музыкант Джамшид Азизхани, автор множества песен. Ему было 68 лет. Смерть наступила в четверг, 11 сентября, в больнице из-за стремительно развившейся болезни.

Также в возрасте 70 лет скончался основатель известной британской синти-поп-группы Blancmange Стивен Ласкомб. Его коллега и сооснователь коллектива Нил Артур выразил соболезнования.

Кроме того, фронтмен шведской мелодик-дэт-метал-группы At the Gates, Томас Линдберг, скончался в 53 года. Музыкант, также известный как Томпа и Goatspell, долгое время боролся с раком полости рта и неба, проходя лечение, включая удаление части неба и лучевую терапию.