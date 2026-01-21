В России за год закрыли более 600 шоурумов китайских автобрендов

В России за год закрыли более 600 шоурумов китайских автобрендов

В 2025 году в России прекратили работу более 600 шоурумов китайских автомобильных брендов, сообщает «Коммерсант». Это стало максимальным показателем за последние годы.

Как следует из подсчетов компаний «Газпромбанк Автолизинг» и «АвтоБизнесРевю», число закрытых салонов оказалось в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Новых точек продаж было открыто в три раза меньше, чем в 2024 году, — 459. Общее количество шоурумов китайских автобрендов в России в 2025 году сократилось на 7% и составило около 2,6 тыс. Доля брендов из КНР на рынке дилерских точек снизилась с 67% до 64%.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) связывают сложившуюся тенденцию с последствиями стремительного роста китайских марок в предыдущие годы, который привел к перенасыщению рынка.

Ранее стало известно, что семейство Lada Granta четвертый год подряд возглавляет список самых продаваемых автомобилей в России. В 2025 году граждане страны приобрели почти 147 тыс. машин этой модели и авто, созданных на ее базе. На второй позиции рейтинга также оказалась Lada Vesta, объем продаж которой в прошлом году достиг 79,8 тыс. единиц.