20 января 2026 в 00:05

Приметы 20 января — Иван Бражный: конец Святок и «запивание зла»

Приметы на 20 января: что можно и нельзя делать? Приметы на 20 января: что можно и нельзя делать? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
20 января верующие отмечают еще один важный праздник — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В народном календаре этот день получил название Иван Бражный, или Зимний свадебник. Праздник считался переходным: Святки официально заканчивались, и наступала пора возвращаться к привычным делам. В то же время перед этим полагалось «запить» окончание праздничного периода и начало зимнего мясоеда.

Погодные приметы на Ивана Бражного, 20 января

В этот день крестьяне внимательно следили за состоянием природы, так как считалось, что погода на Ивана определяет судьбу будущего урожая.

  • Если стоит ясная и холодная погода — лето будет засушливым и жарким.

  • Пасмурный день со снегом предвещал богатый урожай хлеба и спокойный год.

  • Если на Ивана Предтечу начался туман — жди большого урожая зерновых, особенно пшеницы.

  • Утренний иней 20 января — к затяжным холодам, которые продлятся до самого конца февраля.

  • Если снег идет хлопьями — к дождливому июлю.

Южный ветер в этот день сулил грозовое и неспокойное лето.

Приметы о птицах, зверях и даже дичи 20 января

  • Увидеть дикого гуся или лебедя в небе — к ранней и теплой весне.

  • Если птицы сидят на верхушках деревьев — мороз продержится еще долго.

  • Скот сегодня кормили обрядовой едой. Животным давали остатки праздничных блюд или хлеб с солью, чтобы они не болели.

Что можно и нужно делать 20 января

  • «Запивать зло». Традиция дала название дню. Считалось, что нужно выпить немного освященной воды (или домашнего напитка), чтобы «запить» все горести и обиды прошедшего года. При этом важно было знать меру.

  • Пить святую воду натощак. Утром перед завтраком каждый член семьи должен был выпить немного крещенской воды. Верили, что это защищает от болезней на весь год.

  • Засылать сватов. С 20 января начинался период зимних свадеб. Молодые люди, к которым посватались в этот день, считались благословленными на долгую и счастливую жизнь.

  • Приниматься за работу. С этого дня женщины возвращались к прядению, ткачеству и шитью, которые были под запретом во время Святок. Чтобы работа спорилась, на прялку вешали клочок шерсти.

Что нельзя делать 20 января

  • Умываться простой водой. Старики говорили, что, если умыться обычной водой в этот день, можно «смыть» с себя защиту, полученную на Крещение, и стать уязвимым для сплетен и обмана.

  • Принимать подарки от малознакомых людей. Верили, что в первый день после Святок через подарки легче всего передать сглаз или порчу.

  • Начинать обед со вторых блюд. Первым за столом полагалось съесть что-то жидкое или выпить освященной воды, чтобы в доме не переводился достаток.

  • Грустить и плакать. Любое уныние 20 января могло затянуться до самой весны.

  • Лениться. Несмотря на то, что это праздник, к вечеру полагалось выполнить хотя бы небольшое дело, чтобы показать готовность к трудовому году.

