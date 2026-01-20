Приметы 20 января — Иван Бражный: конец Святок и «запивание зла»

Приметы на 20 января: что можно и нельзя делать?

20 января верующие отмечают еще один важный праздник — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В народном календаре этот день получил название Иван Бражный, или Зимний свадебник. Праздник считался переходным: Святки официально заканчивались, и наступала пора возвращаться к привычным делам. В то же время перед этим полагалось «запить» окончание праздничного периода и начало зимнего мясоеда.

Погодные приметы на Ивана Бражного, 20 января

В этот день крестьяне внимательно следили за состоянием природы, так как считалось, что погода на Ивана определяет судьбу будущего урожая.

Если стоит ясная и холодная погода — лето будет засушливым и жарким.

Пасмурный день со снегом предвещал богатый урожай хлеба и спокойный год.

Если на Ивана Предтечу начался туман — жди большого урожая зерновых, особенно пшеницы.

Утренний иней 20 января — к затяжным холодам, которые продлятся до самого конца февраля.

Если снег идет хлопьями — к дождливому июлю.

Южный ветер в этот день сулил грозовое и неспокойное лето.

Приметы о птицах, зверях и даже дичи 20 января

Увидеть дикого гуся или лебедя в небе — к ранней и теплой весне.

Если птицы сидят на верхушках деревьев — мороз продержится еще долго.

Скот сегодня кормили обрядовой едой. Животным давали остатки праздничных блюд или хлеб с солью, чтобы они не болели.

Что можно и нужно делать 20 января

«Запивать зло». Традиция дала название дню. Считалось, что нужно выпить немного освященной воды (или домашнего напитка), чтобы «запить» все горести и обиды прошедшего года. При этом важно было знать меру.

Пить святую воду натощак. Утром перед завтраком каждый член семьи должен был выпить немного крещенской воды. Верили, что это защищает от болезней на весь год.

Засылать сватов. С 20 января начинался период зимних свадеб. Молодые люди, к которым посватались в этот день, считались благословленными на долгую и счастливую жизнь.

Приниматься за работу. С этого дня женщины возвращались к прядению, ткачеству и шитью, которые были под запретом во время Святок. Чтобы работа спорилась, на прялку вешали клочок шерсти.

Что нельзя делать 20 января

Умываться простой водой. Старики говорили, что, если умыться обычной водой в этот день, можно «смыть» с себя защиту, полученную на Крещение, и стать уязвимым для сплетен и обмана.

Принимать подарки от малознакомых людей. Верили, что в первый день после Святок через подарки легче всего передать сглаз или порчу.

Начинать обед со вторых блюд. Первым за столом полагалось съесть что-то жидкое или выпить освященной воды, чтобы в доме не переводился достаток.

Грустить и плакать. Любое уныние 20 января могло затянуться до самой весны.

Лениться. Несмотря на то, что это праздник, к вечеру полагалось выполнить хотя бы небольшое дело, чтобы показать готовность к трудовому году.

Что такое салак и зачем он худеющим? Читайте в нашей статье!