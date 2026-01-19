Чтобы не толстеть, едим змеиный фрукт! Что такое салак и зачем он худеющим

Салак, или змеиный фрукт, — один из самых необычных тропических плодов. Его легко узнать по темной чешуйчатой кожуре, напоминающей кожу змеи. Несмотря на экзотический вид, салак давно любят в Азии. Постепенно плод становится популярным и за пределами региона. Почему салак привлекает худеющих, как его чистить и выбирать — рассказали обо всем этом далее.

Что такое салак и какой он на вкус

Салак растет гроздьями на пальмах. Под плотной кожурой скрывается светлая мякоть, разделенная на дольки, похожие на чеснок. Внутри может быть одна или несколько косточек.

Вкус салака зависит от сорта. Чаще всего он сладко-кислый, с нотами ананасов, яблок и бананов. Некоторые сорта имеют выраженную терпкость или ореховое послевкусие.

Чем полезен салак

Салак богат пищевыми волокнами, что поддерживают нормальное пищеварение и надолго дают чувство сытости. В нем содержатся витамин C, витамины группы B, калий, кальций и железо.

Фрукт ценят за антиоксидантные свойства — он защищает клетки от окислительного стресса. В азиатской традиции салак часто употребляют для поддержания энергии, концентрации и общего тонуса организма. При этом салак довольно питательный, быстро насыщает, не содержит жиров. Поэтому его любят худеющие.

Ищем спелый салак

Стоит обратить внимание на несколько признаков:

кожура должна быть сухой, плотной и блестящей, без трещин и плесени;

при нажатии фрукт слегка поддается, но не должен быть мягким;

запах — сладкий, фруктовый, без кислоты и затхлости;

слишком светлая или зеленоватая кожура часто говорит о недозрелости.

Мелкие плоды обычно более сладкие, а крупные могут быть водянистыми и менее ароматными.

Что такое салак и в чем его польза Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как чистить и есть салак

Салак очищают руками. Стоит надломить кожуру у основания и аккуратно снять ее, как скорлупу. Делать это лучше осторожно: края чешуек могут быть острыми.

Мякоть едят в свежем виде, удалив косточки. Чистить фрукт надо прямо перед употреблением, так как он быстро теряет свежесть.

Чаще всего салак едят сырым — так лучше сохраняются вкус и полезные свойства. Его добавляют во фруктовые салаты, нарезают дольками и подают как самостоятельный десерт или легкий перекус.

В азиатской кухне салак маринуют, карамелизируют, добавляют в соусы, джемы. Также фрукт хорошо сочетается с лаймом, кокосом, медом, имбирем и корицей.

Иногда салак сушат или засахаривают — в таком виде он становится сладкой закуской с плотной текстурой и насыщенным вкусом.

Как хранить салак

При комнатной температуре салак хранится 2-3 дня. В холодильнике, в сухом контейнере или бумажном пакете, он может пролежать до недели. Очищенную мякоть хранить не советуем — ее лучше съесть сразу.

