03 февраля 2026 в 09:42

Стало известно, как стаж до 2002 года повышает пенсию

Экономист Шацкая: трудовой стаж до 2002 года увеличивает размер пенсии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Трудовой стаж до 2002 года играет особую роль при расчете пенсионных выплат, поскольку в то время действовали иные правила начисления, рассказала агентству «Прайм» заведующая кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая. Она указала, что тот период пересчитывается путем применения специально созданного механизма.

Трудовая деятельность в советское и раннее постсоветское время конвертируется, то есть преобразуется в расчетный пенсионный капитал. При этом учитываются не только годы работы, но и иные социально значимые периоды по нормам того времени. К примеру, служба в армии или уход за ребенком, — объяснила Шацкая.

Также для стажа, заработанного до 2002 года, в 2010 году была проведена валоризация — переоценка пенсионных прав. В результате расчетный пенсионный капитал за этот период увеличили на 10% для всех, а дополнительно начислили по 1% за каждый полный год стажа, полученного до 1 января 1991 года. После валоризации общая сумма расчетного пенсионного капитала была включена в пенсионные права граждан, а в 2015 году его конвертировали в индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК).

Ранее стало известно, что с 1 февраля в России ожидается увеличение размеров почти 40 различных типов выплат, пособий и компенсационных мер. В 2026 году большинство выплат возрастут на 5,6%.

пенсии
финансы
деньги
советы
