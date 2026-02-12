Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 11:38

Путин поручил заняться вопросом трудоустройства ветеранов СВО

Президент России Владимир Путин поручил разработать общие рекомендации для работодателей по оказанию ветеранам специальной военной операции помощи при трудоустройстве, сообщили в пресс-службе Кремля. Содействие правительству в этом окажут Нацсовет по профессиональным квалификациям, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, а также комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

Утвердить единые рекомендации <...> по трудовой адаптации, социальному сопровождению и профессиональному развитию ветеранов боевых действий, принимавших участие (содействовавших выполнению задач) в специальной военной операции, — говорится в заявлении.

Кроме того, Путин поручил правительству России организовать повышение квалификации педагогов и учителей в области информационных технологий (ИТ) и искусственного интеллекта. В работе должны участвовать отечественные технологические компании. Отчет по этой теме необходимо представить к 1 сентября 2026 года.

