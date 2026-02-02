Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 14:25

Печень под шубкой, от которой не отказываются даже скептики: сочная, нежная и роскошная

Фото: D-NEWS.ru
Если печень в семье любят не все — этот рецепт всё меняет. Под луково-морковной «шубкой» она получается удивительно мягкой, без горечи и с насыщенным вкусом. Простые продукты, минимум действий — а на выходе полноценное горячее, которое сметают первым. Сытное, ароматное блюдо с золотистой сырной корочкой и нежной текстурой внутри. Отличный вариант для обеда или ужина без лишней возни.

Ингредиенты: говяжья печень — 350 г (можно заменить куриной или свиной), репчатый лук — 2 шт., морковь — 2 шт., чеснок — 3 зубчика, майонез — 2 ст. л., твёрдый сыр — 100 г, растительное масло — для жарки, соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Печень нарезаем небольшими кусочками. Лук мелко режем и обжариваем на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости. Морковь натираем на крупной тёрке, добавляем к ней измельчённый чеснок, майонез, соль и перец, хорошо перемешиваем. В форму для запекания выкладываем слой печени, сверху распределяем жареный лук, затем — морковную смесь. Посыпаем тёртым сыром и отправляем в духовку, разогретую до 180–200 °C, на 25-35 минут — до румяной корочки.

Подаём горячей, с любым гарниром или просто с хлебом — соус и «шубка» делают своё дело.

Ранее мы делились рецептом мгновенного салата «Гость на пороге». Он с яйцами, крабовыми палочками и корейской морковью — беспроигрышный рецепт.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
