Британию уличили во лжи о присутствии военных на Украине Посол Келин: британские офицеры на Украине работают под прикрытием дипломатов

Кадровые офицеры и военнослужащие Великобритании работают на Украине под прикрытием дипломатических миссий, рассказал РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин. По его словам, это общеизвестный факт.

Речь, например, о группе советников, работающих в Киеве под прикрытием британского посольства. Есть и те, кто обеспечивает специализированную боевую подготовку ВСУ, — пояснил дипломат.

Британцы опасаются открыто признавать участие профессиональных военных в конфликте на Украине из-за норм международного права. Однако Лондону пришлось признать в конце 2025 года гибель офицера Джорджа Хули при обучении украинцев работе на западной военной технике, резюмировал Келин.

Информация о присутствии британских десантников в зоне специальной военной операции стала достоянием общественности лишь после несчастного случая на украинском полигоне, в результате которого погиб военнослужащий Соединенного Королевства. Минобороны Великобритании подтвердило инцидент 9 декабря, заявив, что трагедия произошла вдали от линии фронта во время испытаний нового вооружения.

Позже представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что власти Великобритании начали готовить общественное мнение к военным потерям на Украине. По ее словам, этот случай является далеко не первой потерей со стороны британских военнослужащих в зоне конфликта.