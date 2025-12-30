Идеальное горячее на Новый год: рулетики «Гирлянда» из курицы и чернослива. Ярко, нарядно и мгновенно съедается

Эти рулетики — настоящее украшение стола, похожее на съедобную гирлянду. Сочетание нежной куриной грудки, сладковатого чернослива и пряных ноток создает изысканный вкус, а их аккуратная форма и румяная корочка делают блюдо визуально праздничным. Это тот самый вариант, когда элегантная подача удачно сочетается с простотой приготовления.

Для приготовления потребуется: 2 крупных куриных филе (около 600 г), 100 г чернослива без косточек, 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. паприки, соль, перец, растительное масло, кулинарная нить или шпажки. Чернослив залейте кипятком на 10 минут для мягкости, затем обсушите и мелко нарежьте. Сыр натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс. Смешайте чернослив, сыр и чеснок — это будет начинка. Куриное филе разрежьте вдвоем, чтобы получить более тонкие пласты, отбейте через пленку, посолите, поперчите, посыпьте паприкой. На каждый пласт выложите начинку, сверните плотными рулетиками и перевяжите нитью или скрепите шпажками. Обжарьте рулетики на хорошо разогретом масле со всех сторон до румяной корочки (4–5 минут). Затем переложите в форму и доведите до готовности в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут. Подавайте, нарезав ломтиками и полив сметанным соусом.

