Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 15:03

Идеальное горячее на Новый год: рулетики «Гирлянда» из курицы и чернослива. Ярко, нарядно и мгновенно съедается

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти рулетики — настоящее украшение стола, похожее на съедобную гирлянду. Сочетание нежной куриной грудки, сладковатого чернослива и пряных ноток создает изысканный вкус, а их аккуратная форма и румяная корочка делают блюдо визуально праздничным. Это тот самый вариант, когда элегантная подача удачно сочетается с простотой приготовления.

Для приготовления потребуется: 2 крупных куриных филе (около 600 г), 100 г чернослива без косточек, 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. паприки, соль, перец, растительное масло, кулинарная нить или шпажки. Чернослив залейте кипятком на 10 минут для мягкости, затем обсушите и мелко нарежьте. Сыр натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс. Смешайте чернослив, сыр и чеснок — это будет начинка. Куриное филе разрежьте вдвоем, чтобы получить более тонкие пласты, отбейте через пленку, посолите, поперчите, посыпьте паприкой. На каждый пласт выложите начинку, сверните плотными рулетиками и перевяжите нитью или скрепите шпажками. Обжарьте рулетики на хорошо разогретом масле со всех сторон до румяной корочки (4–5 минут). Затем переложите в форму и доведите до готовности в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут. Подавайте, нарезав ломтиками и полив сметанным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Идеальная закуска к игристому. Воздушные волованы с копченым лососем и укропным кремом — просто и безупречно
Общество
Идеальная закуска к игристому. Воздушные волованы с копченым лососем и укропным кремом — просто и безупречно
«Прага» по‑домашнему: возрождаем легенду советского десерта без лишних хлопот
Общество
«Прага» по‑домашнему: возрождаем легенду советского десерта без лишних хлопот
Самый праздничный и нежный салат на столе: «Снег в Париже» — сочные креветки под стружкой из пармезана
Общество
Самый праздничный и нежный салат на столе: «Снег в Париже» — сочные креветки под стружкой из пармезана
Удобное горячее на Новый год — курица и гарнир в одном противне: накормите всю семью до отвала
Общество
Удобное горячее на Новый год — курица и гарнир в одном противне: накормите всю семью до отвала
Запеканку с фаршем больше не делаю. Готовлю свинину в соусе дофинуаз — нужно мясо, картофель и горсть сыра
Общество
Запеканку с фаршем больше не делаю. Готовлю свинину в соусе дофинуаз — нужно мясо, картофель и горсть сыра
рецепты
кулинария
ужины
Новый год
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кардиолог назвал неочевидную причину сердечных заболеваний
Задержанный за подготовку теракта в Адыгее раскрыл свою цель
В России рассказали, какая европейская страна понизит градус русофобии в ЕС
ВСУ атаковали автомобиль с мирными жителями Северска во время эвакуации
Один человек пал жертвой атаки БПЛА в российском регионе
Синоптики назвали самые холодные и теплые точки России в новогоднюю ночь
Никаких мандаринов! Правильные закуски к шампанскому на Новый год
Острова архипелага в Японии тряхнуло на 5,5 балла
Валиеву назвали величайшей фигуристкой
Два ребенка пострадали в Подмосковье из-за петард
Стало известно о попытках ВСУ прорваться в Купянск
Ветеринар ответил, как помочь питомцу пережить стресс от взрыва пиротехники
Иностранец планировал теракт в адыгейской школе
Белоусов наградил российских военных за мужество и профессионализм
Лавров рассказал, что заложено в культурном коде россиян
Нацизм, оскорбление солдата: за что на самом деле судят блогера Маркаряна?
Торопившаяся встретить Новый год с сыном женщина едва не стала инвалидом
Инсценировавший суицид на Красной площади акционист покинул Россию
АвтоВАЗ заявил о повышении цен с 2026 года
Суд освободил бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова из СИЗО
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.