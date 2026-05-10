День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 11:03

Почему не работает Telegram сегодня, 10 мая: замедление, когда заблокируют

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 10 мая, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда полностью заблокируют Telegram?

Где не работает Telegram 10 мая

На мониторинговых сайтах ежедневно появляется множество жалоб на Telegram от россиян. Пользователи упоминают следующие проблемы: не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Неполадки фиксируются на любых устройствах, в отдельном приложении и веб-версии Telegram.

На «Сбой.рф» на момент публикации насчитывается около полусотни жалоб на мессенджер за сутки. Сообщения поступают из Москвы — 19%, Саратовской, Свердловской областей — по 8%, Московской области, Пермского края — по 6%, Амурской, Ярославской, Калужской, Ленинградской, Новгородской, Омской областей, Приморского, Хабаровского, Краснодарского, Красноярского краев, Санкт-Петербурга, Татарстана — по 4%, Челябинской области — 2%.

Почему не работает Telegram 10 мая, замедление

Роскомнадзор принял меры в отношении Telegram в начале февраля. Регулятор пояснил, что мессенджер не удаляет запрещенную информацию в полной мере по требованию российских властей, а также не локализует персональные данные российских пользователей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ведомстве предупредили, что продолжат введение «последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

Когда полностью заблокируют Telegram в России

Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Депутат Госдумы, лидер партии и фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев заявил, что для обеспечения беспрепятственной работы Telegram его основатель Павел Дуров должен инициировать перенос серверов в Россию. В противном случае, по словам Нечаева, доступ к мессенджеру будет окончательно закрыт.

По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, блокировка Telegram может быть проведена «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму.

Предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна, поскольку «сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру».

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 мая: где сбои в России

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 мая

Удар по Киеву и конец украинского конфликта: новости СВО к утру 10 мая

Общество
Россия
мессенджеры
блокировки
Telegram
жалобы
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нарушение перемирия, удары по мирным жителям: как ВСУ атакуют РФ 10 мая
Фура с пчелами-нелегалами проникла в Россию
В Кремле поставили точку в отношении Армении к конфликту на Украине
Ушаков раскрыл, кто и зачем напрашивался в гости в Москву
«Мы ее выиграем»: Песков порассуждал об итогах СВО
Ушаков сообщил о попытках США согласовать перемирие к 9 Мая
Ушаков не согласился с тем, что США бросили переговоры по Украине
Ушаков назвал условие продвижения переговоров с Украиной
«Каких-то разъяснений»: Песков о позиции РФ по визиту Зеленского в Ереван
Песков назвал «ненормальными» антироссийские высказывания в Ереване
Ушаков допустил скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
Назван политик, который может представить ЕС на переговорах по Украине
Закрыл товарища: детдомовец стал Героем России посмертно, как это было
Песков оценил участие Армении в саммите ЕС
Ушаков рассказал, на что придется пойти Киеву в Донбассе
«Настанет время»: в МИД Армении ответили на слова Путина о «мягком разводе»
«Вспомнил КВН»: Ушаков о причинах появления «клоунского» указа Зеленского
Серийный драчун устроил четыре потасовки за день и получил 13 суток
«Пытается играть в трагедию»: Лавров назвал Зеленского комедиантом
Похотливого москвича арестовали на 15 суток за щипки женской груди в метро
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.