Почему не работает Telegram сегодня, 10 мая: замедление, когда заблокируют

Сегодня, 10 мая, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда полностью заблокируют Telegram?

Где не работает Telegram 10 мая

На мониторинговых сайтах ежедневно появляется множество жалоб на Telegram от россиян. Пользователи упоминают следующие проблемы: не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Неполадки фиксируются на любых устройствах, в отдельном приложении и веб-версии Telegram.

На «Сбой.рф» на момент публикации насчитывается около полусотни жалоб на мессенджер за сутки. Сообщения поступают из Москвы — 19%, Саратовской, Свердловской областей — по 8%, Московской области, Пермского края — по 6%, Амурской, Ярославской, Калужской, Ленинградской, Новгородской, Омской областей, Приморского, Хабаровского, Краснодарского, Красноярского краев, Санкт-Петербурга, Татарстана — по 4%, Челябинской области — 2%.

Почему не работает Telegram 10 мая, замедление

Роскомнадзор принял меры в отношении Telegram в начале февраля. Регулятор пояснил, что мессенджер не удаляет запрещенную информацию в полной мере по требованию российских властей, а также не локализует персональные данные российских пользователей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ведомстве предупредили, что продолжат введение «последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

Когда полностью заблокируют Telegram в России

Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Депутат Госдумы, лидер партии и фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев заявил, что для обеспечения беспрепятственной работы Telegram его основатель Павел Дуров должен инициировать перенос серверов в Россию. В противном случае, по словам Нечаева, доступ к мессенджеру будет окончательно закрыт.

По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, блокировка Telegram может быть проведена «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму.

Предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна, поскольку «сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру».

