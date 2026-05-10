Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 мая

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 10 мая?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 10 мая

В результате атаки ВСУ с помощью беспилотников на территорию Белгородской области пострадали три мирных жителя, передает губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавшие получили множественные ранения и травмы.

На участке автодороги Белгород — Комсомольский после атаки дрона на остановочный комплекс была ранена женщина. Она получила множественные осколочные ранения руки и ушибы спины и доставляется в городскую больницу № 2 Белгорода. Остановка повреждена. Также в городскую больницу № 2 Белгорода самостоятельно обратился мужчина, получивший минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки в результате дневной атаки беспилотника на коммерческий объект в поселке Разумное Белгородского округа. После оказания медицинской помощи он был отпущен на амбулаторное лечение. Кроме того, ВСУ совершили семь атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики за сутки, несмотря на объявленное с российской стороны перемирие, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. «Зафиксировано семь фактов вооруженных атак ВСУ, поступили сведения о гибели одного и ранее трех гражданских лиц. Повреждены легковые автомобили, жилое домостроение», — говорится в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале сообщил об уничтожении восьми украинских беспилотников. По его словам, работу по их перехвату выполнили подразделения ПВО Минобороны России.

«Еще восемь украинских беспилотников уничтожено подразделениями ПВО Минобороны России», — написал Миляев.

Также Минобороны России сообщило об уничтожении 44 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Азовского моря, сообщили в пресс-службе ведомства. Силы ПВО отразили массовую атаку дронов на территории страны.

«В период с 20:00 мск до 24:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении.

Кроме того, дежурные силы ПВО Минобороны России уничтожили два вражеских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. На месте падения обломков сбитых БПЛА работают все необходимые специалисты, добавил глава города.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

