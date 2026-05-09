09 мая 2026 в 19:29

В российском регионе из-за атак ВСУ пострадали три мирных жителя

Гурбернатор Гладков: из-за атак ВСУ в Белгородской области пострадали три жителя

В результате атаки ВСУ с помощью беспилотников на территорию Белгородской области пострадали три мирных жителя, передает губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавшие получили множественные ранения и травмы.

На участке автодороги Белгород — Комсомольский после атаки дрона на остановочный комплекс была ранена женщина. Она получила множественные осколочные ранения руки и ушибы спины и доставляется в городскую больницу № 2 Белгорода. Остановка повреждена.

Также в городскую больницу № 2 Белгорода самостоятельно обратился мужчина, получивший минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки в результате дневной атаки беспилотника на коммерческий объект в поселке Разумное Белгородского округа. После оказания медицинской помощи он был отпущен на амбулаторное лечение.

До этого в Шебекинскую центральную районную больницу обратился еще один боец подразделения «Орлан», пострадавший при утренней атаке дрона в Шебекино. Медики диагностировали у него осколочное ранение грудной клетки и оказали необходимую помощь, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.

