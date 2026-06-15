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15 июня 2026 в 09:38

Грибы и кальмары в одном салате? Да, это невероятно вкусно

Фото: D-NEWS.ru
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Маринованные грибы и свежий огурец — это взрыв вкуса. А в компании с кальмаром и яйцом получается салат, который не стыдно подать гостям.

Ингредиенты

Кальмары свежие — 2 шт., яйцо куриное — 2 шт., грибы маринованные — 200 г, огурец — 2 шт., майонез — 2 ст. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала ставлю варить яйца вкрутую. Тем временем бросаю тушки кальмаров в кипящую воду ровно на полторы минуты. Это самое главное: переваришь — получишь подошву. Пока все варится, режу огурцы и грибы соломкой. Яйца рублю кубиком. Остывших кальмаров тоже шинкую тонкой соломкой. Смешиваю все в миске, солю и заправляю майонезом. Вуаля — сытный, хрустящий и очень нежный салат готов.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Здесь маринованные грибы и свежий огурец сделали свое дело: текстура нежная, а вкус — как в хорошем ресторане. Главный лайфхак: не варите кальмары дольше двух минут, иначе все испортите. Подаю охлажденным — так еще ярче чувствуется каждый ингредиент.

Проверено редакцией
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